"Mai ramai? Te gandesti la transfer?" Raspunsul dat de Florinel Coman dupa ce a debutat cu gol pentru FCSB in noul sezon al Ligii 1

FCSB - Hermannstadt 4-3. Echipa lui Bogdan Andone debuteaza cu victorie in noul sezon, la capatul unui meci nebun.

FCSB a debutat cu victorie in noul sezon al Ligii I. La primul meci ca antrenor principal al formatiei ros-albastre in Liga 1, Bogdan Andone a avut parte de o partida de infarct. Sapte goluri s-au dat la Pitesti! FCSB s-a impus pana la urma cu scorul de 4-3 in fata Sibiului.

Coman, Hora, Man si Nedelcu au inscris pentru FCSB, in timp ce Tsomou, Dandea si Debeljuh au marcat pentru formatia antrenata de Costel Enache.

Florinel Coman: "Am bateriile incarcate, vreau sa ne calificam in Europa"

"Nu pot sa spun ca ma asteptam sa fiu omul meciului. Cred ca am facut o partida buna, mi-am ajutat echipa sa obtina cele 3 puncte. Am intrat montati. Se pare ca sunt intr-o forma buna. Am avut o saptamana vacanta, am venit cu bateriile incarcate!



Nu ma asteptam la un meci cu 7 goluri marcate. La 2-0 nu credeam ca ne vor mai da cei de la Sibiu vreun gol. Dar e important ca am luptat!



(Reporter: Mai ramai?) Am meci joi, nu? Asta ma intereseaza, meciul de joi si sa ne calificam in Europa", a spus Florinel Coman.