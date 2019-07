"Se aseaza ca Ronaldo si DA PASA la portar!" Gigi Becali a pus TUNURILE pe Florinel Coman! Ce i-a reprosat

Gigi Becali l-a luat in vizor pe Florinel Coman dupa un moment de la partida cu Sepsi.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, i-a criticat pe Florinel Coman si Ioan Hora dupa egalul de la Sepsi, 0-0. El a pus rezultatul pe seama ratarilor.

"(Multumit?) Nici da, nici nu. Nu pot sa spun da, pentru ca am avut ocazii. Nici nu, pentru ca nu am reusit sa marcam. Iar bara lui Vina nu a fost cea mai mare, ci a lui Florinel Coman, trebuia sa o bage in poarta. Am avut si 2 lovituri libere, daca aveam executant, dadeam gol. Florinel da pasa la portar, el ia pozitia lui Ronaldo si da pasa la portar. A lui Cristea a fost mare de tot, trebuia sa o bage in poarta.



Ovidiu Popescu si-a facut foarte bine treaba. Eu zic ca noi am avut penalty, nu ei. La Cristea cand il pune la pamant. Si cred ca si la Hora.



Problema e ca avem cupele europene, a schimbat la pauza sa-i odihneasca. Nu pot sa fiu suparat. Pe Balasa l-a schimbat ca sa intre Coman. (Andone) Toti jucatorii au venit obositi. Daca e antrenor, face ce vrea, eu nu ma bag" a spus Gigi Becali la Digi Sport.