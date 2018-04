"Lumea ma intreaba de ce mai joc, daca am ce am". Ce raspuns da Tucudean si cum a reusit Hagi sa-l schimbe. Atacantul, despre singurul lucru care lipseste

George Tucudean si Claudiu Keseru sunt cei mai in forma atacanti romani ai momentului. Primul dintre ei a reusit sa isi relanseze cariera in ultimul an si jumatate, dupa o perioada slaba.

Tucudean este golgheter al Ligii I alaturi de stelistul Gnohere. Atacantul trage tare pentru a o ajuta pe CFR Cluj sa ia titlul, dupa ce a reusit aceeasi performanta si cu Viitorul lui Hagi, in sezonul trecut.

In varsta de 26 de ani, Tucudean a vorbit despre trecutul, prezentul si viitorul sau intr-un interviu acordat ProSport.

George Tucudean s-a reinventat la Viitorul, iar acum a ajuns la CFR. El recunoaste ca Hagi a reusit sa-i schimbe mentalitatea.

"Am avut ocazia sa lucrez cu doi fosti mari fotbalisti, care si-au pus amprenta pe cariera mea. Au aparut la momentul potrivit. Mai ales Hagi, care mi-a schimbat putin mentalitatea. Cred ca am ajuns sa joc altfel si sa gandesc altfel fotbalul.

Eram intr-un moment prin care orice fotbalist poate sa treaca, poate sa aiba o decadere. Daca stii sa-l controlez si ai putin noroc, iti poti reveni.

Hagi nu mi-a spus ceva extraordinar. Mi-a spus lucruri simple, care au contat insa foarte mult, mai ales cam-am dus la o echipa care joaca un fotbal pentru atacanti. A contat si faptul ca lucram foarte mult individual", a spus Tucudean.

Atacantul spune ca singurul lucru care ii lipseste in acest sezon este titlul si cu CFR.

"Pentru asta muncim, pentru asta ne batem. Ar fi o incununare a muncii noastre si a mea.



Lumea vede doar reusitele, dar nu si munca din spate. Acolo e cel mai important lucru", a mai spus el.

Tucudean a mai spus ca "la Viitorul avea un salariu mic", dar mai afirma ca nu a jucat niciodata pentru bani.

"Eu nu am sarit niciodata calul. Ca imi plac mie masinile, asta e partea a doua. Dar cui nu-i plac? Eu am avut posibilitatea, ii multumesc lui Dumnezeu ca sunt norocos. Ai mei m-au cumparat, dar nu vreau sa ma dau mare cu ce am.

Joc fotbal de pplacere, nu am jucat niciodata pentru bani, imi place foarte mult. Lumea ma intreaba de ce mai stau la fotbal. Stau pentru ca imi place! Ca ma cearta antrenorul? Asta e viata de sportiv! Te cearta ca sa te faca sa progresezi si cred ca am fost norocos ca am ajuns i la echipe mari din Romania", a mai spus el.