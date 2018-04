"Campioni de Paste"?! Anul trecut, castigatoarea titlului s-a decis dupa! Ce diferenta era atunci si cum arata clasamentul de acum

"Campioni pana la Paste". E una dintre cele mai vocale dorinte ale lui Gigi Becali, patronul Stelei, din ultimii ani. Anul trecut, echipa sa a fost lider de Paste, dar a pierdut titlul in ultimele etape.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Steaua si CFR Cluj continua lupta pentru titlu, iar formatia lui Dan Petrescu evolueaza chiar in ziua de Paste. Clujenii dau astazi piept cu Astra, de la 20:45, pe teren propriu.

Stelistii si clujenii sunt in acest moment la egalitate de puncte in clasament, 35, cu ros-albastrii avand un golaveraj mai bun: +2 fata de +1.

Anul trecut, stelistii au fost, de asemenea, lideri in ziua de Paste, dar au pierdut titlul in favoarea Viitorului lui Hagi, in ultimele 4 etape, dupa ce au fost invinsi de Dinamo si au remizat pe National Arena impotriva Viitorului.

Cum arata clasamentul de Paste in 2017 (16 aprilie)



1. Steaua - 37

2. Viitorul - 34

3. Dinamo - 32

4. CFR - 30

5. CSU Craiova - 27

6. Astra - 26

*6 etape din Play Off se jucasera

Cum arata clasamentul in prezent (8 aprilie)

1. Steaua - 35

2. CFR Cluj - 35

3. CSU Craiova - 31

4. Viitorul - 29

5. Astra - 22

6. CSM Iasi - 20

*Play Off-ul a ajuns la etapa a 4-a