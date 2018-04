Adevaratul motiv pentru care McGregor a pus America pe jar! Ce urmeaza pentru irlandez, dupa mega scandalul care l-a dus in arest

McGregor a pus America pe jar in ultimele doua zile. Irlandezul a facut un scandal monstru in Brooklyn si a ajuns in arest, fiind nevoit sa plateasca o cautiune de 50.000 de dolari.

McGregor a facut un scandal monstru inaintea galei UFC 223 si a ajuns in arest. El a atacat un autocar in care se aflau mai multi luptatori, suparat fiind ca a pierdut centurile pe care le detinea la doua categorii. McGregor nu a mai luptat in octogon din 2016, preferand intre timp sa intre in ringul de box contra lui Floyd Mayweather, eveniment care i-a adus o avere.

Presa americana scrie ca scandalul facut de McGregor ar putea fi de fapt o modalitate pentru a aprinde si mai tare interesul fanilor pentru revenirea sa in octogon.

ESPN scrie ca in ultimele saptamani, McGregor si echipa sa au negociat serios cu Dana White, promotorul UFC, revenirea acestuia intr-un meci pentru centura, in fata lui Rafael dos Anjos.

De altfel, Dana White a recunoscut intr-un interviu: "Chiar eram in tratative pentru un nou contract. Dar uitati-va si voi ce a putut sa faca", a spus el.

Chiar daca Dana White l-a numit pe McGregor "terminat" intr-o reactie spontana dupa ce irlandezul a facut scandal in Brooklyn, americanii scriu ca lupta acestuia contra lui Rafael dos Anjos prinde tot mai mult contur.

Astfel, scriu ei, planul ar fi functionat, caci interesul pentru ce s-a intamplat cu McGregor in ultimele zile a explodat pe retelele de socializare!

McGregor ar fi trebuit sa se bata cu Rafael dos Anjos la UFC 196, insa brazilianul s-a accidentat, iar irlandezul a intrat in octogon cu Nate Diaz.