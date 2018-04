Ce i-a spus Pep Guardiola lui Pogba la finalul derby-ului pierdut de City. In ultimele saptamani, Mino Raiola l-a facut PRAF pe antrenor

Mino Raiola si Pep Guardiola au avut ceva de impartit in ultimele saptamani. Agentul italian al lui Ibrahimovic si Pogba l-a atacat dur pe antrenor, numindu-l "caine" si "las". De cealalta parte, antrenorul lui City a raspuns: "In vara a venit la mine si mi-a propus sa-i iau pe Pogba si Mkhytarian".

Ieri, Guardiola a dat nas in nas cu unul dintre jucatorii lui Raiola, Paul Pogba! Internationalul francez a marcat doua goluri pentru Manchester United, care a revenit de la 0-2 si a batut-o pe City pe Etihad cu 3-2.

La finalul partidei, cei doi au fost filmati in momentul in care s-au imbratisat, antrenorul spunandu-i ceva la ureche jucatorului francez.

La final, Guardiola a spus ca a tinut sa-l felicite pe Pogba pentru reusitele sale si pentru jocul bun.

#PEP : (On chat with Pogba at full-time) I congratulated him about the result.

Paul Pogba a fost protagonist si intr-un alt moment, fiind filmat in timp ce le transmitea fanilor lui United: "Sa nu credeti ce se scrie".

Paul Pogba telling the United fans not to listen to the rumours and pointing at the badge. I love this guy. #mufc pic.twitter.com/fosQB4m9Mo