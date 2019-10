"Lucescu, Olaroiu sau Reghe antrenau in Romania daca erau apreciati!" Petrescu a facut show la conferinta de presa: "Sunt bun ca am castigat ultimul meci! Daca pierd cu Iasi, SUNT PROST!"

CFR Cluj a castigat in deplasarea de la Rennes, scor 1-0, si este pe locul doi in grupa de Europa League.

Clujenii au suferit insa in Franta avand in vedere ca adversarul era cu doi oameni in plus, motiv pentru care Dan Petrescu a fost criticat. La revenirea in tara, Petrescu a declarat ca se lasa de fotbal daca vreo alta echipa va mai reusi in competitiile europene ce a reusit CFR.

Antrenorului de la CFR nu i-a trecut supararea nici la conferinta de presa dinaintea meciului de campionat cu Iasi.

"Nu am apucat sa vorbesc cu ei, nu imi place sa vorbesc cu echipa imediat dupa meci. Moralul trebuie sa fie bun, venim dupa doua victorii mari si importante. Dupa meciurile din Europa, suferim putin. La CFR trebuie sa ai mereu rezultate bune. Cand batem, adversarul e prost. Cand pierdem, noi suntem prosti. Daca jucam cu Barcelona si ii batem, sigur o sa apara ca nu au vrut sa joace, ca au jucat la misto. M-am obisnuit, nu ne asteptam la laude sau sa ne faca cineva statui. Am jucat cu Rennes, o echipa slaba, am batut si noi acolo, ce sa facem? Rennes i-a batut de doua ori in trei luni pe PSG! Doamne fereste! Cred ca avem cel mai mic buget dintre toate echipele din Europa League.

Presa din Romania a gonit multi antrenori de aici. Eu cred ca si Razvan Lucescu si Olaroiu erau aici. Si Reghe. Nu ar fi plecat chiar daca era vorba de bani multi. Nici Hagi nu e apreciat. Nimeni nu e apreciat. Daca nu esti apreciat, vrei sa pleci. Cred ca toti antrenorii buni au ideea asta. Daca reusesti sa castigi ultimul meci esti un antrenor bun, daca il pierzi este un antrenor prost. A zis-o Mircea Lucescu. Acum, eu ma simt un antrenor bun. Am castigat ultimul meci. Daca pierd la Iasi, iar sunt prost", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.