FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu Hermannstadt, în etapa a 16-a a Superligii. Luca Stancu (20 de ani), marcatorul golului de 3-2 și autor al pasei decisive la reușita de 2-1, a fost desemnat omul meciului.

Reacția lui Luca Stancu, puștiul de la Hermannstadt care a încurcat-o pe FCSB

La finalul duelului, Luca Stancu a afirmat că a făcut cel mai bun meci al carierei. Stancu și-a exprimat regretul că sibienii nu au câștigat și a dezvăluit că idolul său este Cristiano Ronaldo, ci nu un jucător pe postul său de fundaș dreapta.

„Am făcut cel mai bun meci din cariera mea. Îmi pare rău ca nu am câștigat. Este un punct muncit. Am ieșit dintr-o pasă de cinci înfrângeri la rând. Am făcut un meci bun.

Am aflat cu o zi înainte că Nana nu va putea juca (n.r.- Nana Antwi, nu are voie în urma înțelegerii cu FCSB). Am jucat fundaș dreapta. Joc si fundaș stânga. Mă bucur că am făcut un meci bun. Sper sa câștigam cât mai multe meciuri și să ieșim de acolo.

Idolul meu este Cristiano Ronaldo ca la majoritatea jucătorilor. Nu am idoli pe postul meu. Fundași mai rar ai idoli”, a declarat Luca Stancu, la flash-interviuri.

Misiune dificilă pentru FCSB în următoarea etapă

Confruntarea cu Hermannstadt a fost una plină de evenimente. Daniel Bîrligea a avut un gol anulat de VAR în minutul 72 pentru ofsaid și a fost eliminat pentru proteste. Atacantul a încasat două cartonașe galbene în minutele 79 și 81 pentru proteste. Au marcat Chiţu (26 şi 55) şi Stancu (87) de la gazde, respectiv Thiam (4), Miculescu (63) și Politic (90+3) de la oaspeți.

În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.

De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB: