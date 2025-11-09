Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit după ce echipa sa a remizat pe terenul penultimei clasate Hermannstadt, care a venit după cinci înfrângeri consecutive în campionat.



Omul care decide totul la campioana României l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea (25 de ani), unul dintre favoriții săi, eliminat în minutul 81 după ce a încasat două cartonașe galbene pentru proteste în doar două minute!



Atacantul ar urma să primească o amendă usturătoare, de 20.000 de euro. ”Uite ce obrăznicie!”, a tunat Becali, în intervenția sa de la Prima Sport.



Gigi Becali îl face praf pe Daniel Bîrligea



„Eu nu văd nicăieri, în toată Europa, atâtea proteste. Depre Bîrligea îmi spune MM de atâta timp. Ce facem cu el? El nu înțelege! Bine, el trebuia eliminat de la prima fază. El nu e fotbalist. El se crede pe tarla, la el casă.



Acum îi dau 20.000 de euro amendă! Din moment ce îți bați joc de o întreagă echipă... cum să mergi acum lângă echipă în autocar. Plătesc eu cea mai luxoasă mașină, Mercedes, ca să meargă singur. Cum să stai lângă niște oameni când tu i-ai batjocorit? Uite ce obrăznicie! Pe el îl interesează doar de el, obrăznicie!



Poate să se supere MM pe mine... dar e clar că acolo nu îi respectă pe Pintilii și pe Charalambous”, a declarat Becali.



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

