Etapa a 16-a din Superliga s-a terminat cu un meci spectaculos, Hermannstadt - FCSB 3-3. David Miculescu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai campioanei României. La flash-interviu, fostul atacant de la UTA a recunoscut franc: prima repriză i-a aparținut FCSB-ului, a doua gazdelor. Miculescu a pus și paie pe foc: "eram pe ei!", referindu-se la perioada de joc până la eliminarea lui Daniel Bîrligea.

David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! "Eram pe ei!"

"Eram pe ei până la eliminarea lui Daniel Bîrligea. E bine măcar am plecat cu un punct. Prima repriză am fost pe ei, dar din păcate a venit eliminarea la noi.

(despre golul marcat din centrarea lui Radunovic) Mai vorbim inainte de meci, ne înțelegem foarte bine, tot timpul eu apar pe bara a doua.



Ne dau mai multă încredere cele trei goluri marcate, dar dacă n-a venit și cu un rezultat pozitiv.. vine această pauză (n.r. meciurile naționalei), sperăm să începem mai bine apoi campionatul", a declarat Miculescu, la flash-interviu.

În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

