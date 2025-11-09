David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! "Eram pe ei!"

David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! Eram pe ei! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a remizat în deplasare cu Hermannstadt, scor 3-3, duminică seara.

TAGS:
David MiculescuHermannstadtFCSBSuperliga
Din articol

Etapa a 16-a din Superliga s-a terminat cu un meci spectaculos, Hermannstadt - FCSB 3-3. David Miculescu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai campioanei României. La flash-interviu, fostul atacant de la UTA a recunoscut franc: prima repriză i-a aparținut FCSB-ului, a doua gazdelor. Miculescu a pus și paie pe foc: "eram pe ei!", referindu-se la perioada de joc până la eliminarea lui Daniel Bîrligea.

David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! "Eram pe ei!"

"Eram pe ei până la eliminarea lui Daniel Bîrligea. E bine măcar am plecat cu un punct. Prima repriză am fost pe ei, dar din păcate a venit eliminarea la noi.

(despre golul marcat din centrarea lui Radunovic) Mai vorbim inainte de meci, ne înțelegem foarte bine, tot timpul eu apar pe bara a doua.

Ne dau mai multă încredere cele trei goluri marcate, dar dacă n-a venit și cu un rezultat pozitiv.. vine această pauză (n.r. meciurile naționalei), sperăm să începem mai bine apoi campionatul", a declarat Miculescu, la flash-interviu.

În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.

De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

David Miculescu, gol din pasa lui Risto Radunovic

Campioana a deschis scorul rapid, prin Mamadou Thiam (4), din pasa lui Juri Cisotti. Sibienii au egalat prin Aurelian Chiţu (26), bine găsit în careu de Cristian Neguţ. Oaspeţii au avut o şansă bună de a intra în avantaj la pauză, dar Darius Olaru (36) a ratat din poziţie favorabilă.

Chiţu a egalat după pauză (55), la capătul unui contraatac purtat de Luca Stancu. FCSB a restabilit egalitatea, prin David Miculescu (63), cu capul, în urma unei centrări a lui Risto Radunovic. FCSB a mai înscris prin Daniel Bîrligea (72), dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Bîrligea a fost eliminat (81), după două cartonaşe galbene primite pentru proteste în decurs de trei minute.

Gazdele au trimis mingea în bară, prin Antoni Ivanov (85) şi au reuşit să aibă avantaj pe tabelă, după golul lui Luca Stancu (87), cu un şut de la 18 metri, acesta fiind prima sa reuşită în Superligă.

FCSB a evitat in extremis înfrângerea, prin golul lui Denis Politic (90+3), după o minge respinsă greşit de Florin Bejan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. Cât costă o rochie nouă de mireasă
Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. C&acirc;t costă o rochie nouă de mireasă
ARTICOLE PE SUBIECT
Meci halucinant la Mondialul U17: Maroc și-a sf&acirc;șiat adversara cu 16-0!
Meci halucinant la Mondialul U17: Maroc și-a sfâșiat adversara cu 16-0!
Cum arată lupta la play-off, după ce FCSB s-a &icirc;mpiedicat la Sibiu
Cum arată lupta la play-off, după ce FCSB s-a împiedicat la Sibiu
Ianis Hagi a rupt plasa &icirc;n Turcia, iar scoțienii au devenit nostalgici după ce au văzut reușita: Uimitor!
Ianis Hagi a "rupt" plasa în Turcia, iar scoțienii au devenit nostalgici după ce au văzut reușita: "Uimitor!"
FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu
FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu
ULTIMELE STIRI
Inter - Lazio 2-0: Golul echipei lui Chivu, anulat de VAR
Inter - Lazio 2-0: Golul echipei lui Chivu, anulat de VAR
Olympique Lyon &ndash; PSG 2-2, derby-ul serii &icirc;n Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO
Olympique Lyon – PSG 2-2, derby-ul serii în Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid &icirc;n direct la TV de Ilie Dumitrescu: &bdquo;Ar trebui să se controleze&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid în direct la TV de Ilie Dumitrescu: „Ar trebui să se controleze”
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: Inimaginabil ce se &icirc;nt&acirc;mplă! Nu e normal
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: "Inimaginabil ce se întâmplă! Nu e normal"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: Cu ce am fost obraznic eu? Ce a zis despre transferul la FCSB

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB

Dennis Man &icirc;n AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5 | De neoprit! &rdquo;Assist&rdquo; pentru internaționalul rom&acirc;n

Dennis Man în AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5 | De neoprit! ”Assist” pentru internaționalul român



Recomandarile redactiei
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”
Elias Charalambous a explicat &icirc;n trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan T&acirc;rnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3
Elias Charalambous a explicat în trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan Târnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3
Inter - Lazio 2-0: Golul echipei lui Chivu, anulat de VAR
Inter - Lazio 2-0: Golul echipei lui Chivu, anulat de VAR
Gigi Becali a intrat &icirc;n direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. Ia joacă tu, mă, mijlocaș!
Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!"
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid &icirc;n direct la TV de Ilie Dumitrescu: &bdquo;Ar trebui să se controleze&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid în direct la TV de Ilie Dumitrescu: „Ar trebui să se controleze”
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: &bdquo;Pe el l-aș pune acolo!&rdquo;
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Florin Tănase l-a retras pe un jucător de la FCSB! &Icirc;i va lua locul!
Florin Tănase l-a "retras" pe un jucător de la FCSB! "Îi va lua locul!"
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? Nu vreau să iau decizii la cald!
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: Din păcate!
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!