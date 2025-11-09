Hermannstadt - FCSB s-a terminat la egalitate, scor 3-3, în etapa a 16-a din Superliga României. Campioana a dominat, a avut momente bune, dar a încasat trei goluri și a terminat meciul în inferioritate, după eliminarea lui Daniel Bîrligea.



Atacantul roș-albaștrilor a văzut al doilea galben în minutul 81 și și-a lăsat echipa în zece oameni. La scurt timp, Hermannstadt a marcat pentru 3-2, prin Stancu. FCSB a egalat în minutul 90 prin Dennis Politic.



Ilie Dumitrescu: „Bîrligea ar trebui să se controleze”



Ilie Dumitrescu a taxat comportamentul lui Bîrligea în direct la televiziunea Digi Sport. Mai mult, fostul internațional a scos în evidență și nervozitatea colectivă care îi costă pe roș-albaștri



„Contează enorm pe final, pentru că ei treceau printre niște momente foarte bune de joc în ultimele minute, dar cred că Bîrligea ar trebui să se controleze. Și nu doar Bîrligea. Dacă ne uităm la liderii importanți ai FCSB-ului, orice decizie a arbitrului este comentată. Imediat există protest din partea liderului. La prima fază, îți spun, arbitrul Radu Petrescu l-a iertat la primul galben, de acolo putea să îi dea al doilea și roșu, după tot el a căutat...”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit sursei citate.



În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 9, la 5 puncte de play-off, și urmează duelul cu Petrolul, echipă aflată în formă. Hermannstadt întrerupe seria de cinci înfrângeri la rând, însă se menține penultima în clasament, cu 11 puncte.

