În urma eșecului, unul dintre titularii aleși de Laurențiu Reghecampf pentru meciul din Cupa României s-ar fi decis să părăsească echipa patronată de Gigi Becali în iarnă.

Mihai Stoichiță a răbufnit la adresa lui Dylan Batubinsika

Dylan Batubinsika, fundașul central ajuns la FCSB în vară, nu este mulțumit de situația sa de la echipă și de faptul că nu primește suficiente minute, și și-ar fi anunțat deja impresarul să îi caute o nouă echipă.

Chiar dacă era titular în momentul în care a ajuns la FCSB, Gigi Becali s-a convins repede de fotbalistul cu cetățenie dublă, franceză și congoleză, iar, acum, Batubinsika este mai mult rezervă.

”Batubinsika, ăsta, ce argumente are să impună el să joace mereu? Panama, echipa pe care am antrenat-o, a fost de două ori la Mondiale, cu alții. Nu cred că este vreun jucător de acolo, care a fost la Mondial, care să poată pune o clauză în contract ca să fie titular la echipa de club. Nu se face așa ceva. Ce argumente are ca să spună că trebuie să fie titular meci de meci, fără niciun fel de condiție?”, a spus Mihai Stoichiță la Fanatik.

Valeriu Răchită crede că Batubinsika va primi de acum și mai puține șanse la FCSB având în vedere că Mihai Popescu a revenit pe teren.

”La început a venit și a jucat titular. Oricine joacă fundaș central cu Dawa, cu excepția lui Chiricheș, care a încercat să-l cizeleze puțin, trebuie să fie atent la poziționările lui, la pasele pe care le dă și la intrările la limita regulamentului. Batubinsika, jucător de echipă națională, se vede că are o știință a jocului, dar nu mi se pare un jucător… După părerea mea, cred că este al patrulea fundaș la FCSB acum. Primii doi sunt titularii cu care joacă Reghe, Duarte și Dawa. A venit și Mihai Popescu, a treia opțiune, iar abia apoi este Batubinsika. Cred că va pleca”, a spus Răchită.