Serie A ar putea sa nu se mai incheie din cauza coronavirusului! Cum ar urma sa se decida campioana Italiei

Serie A ar putea fi suspendata definitiv din cauza coronavirusului, anunta Federatia italiana de fotbal. Campionatul a fost deja amanat pana pe 3 aprilie, in urma amenintatrii COVID-19.

Presedintele Federatiei, Francesco Ghirelli, a vorbit despre aceasta situatie si a declarat ca ultimul meci din acest sezon e posibil sa se fi jucat deja.

"Ideal ar fi sa incheiem sezonul disputand toate meciurile, dar trebuie sa luam in considerare si alternativele. Printre optiuni se numara si nedesemnarea campioanei, desemnarea acesteia dupa punctele obtiunite pana acum sau organizarea unui play-off", a pus Ghirelli.

Daca s-ar decide campioana in functie de rezultatele de pana acum, Juventus ar castiga titlul, aflandu-se in prezent pe prima pozitie, in urma victoriei de duminica cu 2-0 in fata lui Inter Milan. Lazio e doar la un punct distanta de "Batrana doamna". In acelasi timp, Lecce, Spal si Bresci ar fi retrogradate.

Cu mai mult de 10 000 de infectii si 600 de decese, Italia e a doua cea mai afectata tara, dupa China.