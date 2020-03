"Daca pierdem calificarea, asta e!" Isteria coronavirusului LOVESTE din nou in lumea fotbalului! O echipa din Spania refuza sa faca deplasarea pentru meciul din Europa League

Getafe refuza sa faca deplasrea la Milano.

Meciul din Europa League dintre Inter Milano si Getafe ar trebuie sa se dispute maine, 12 februarie, de la ora 22:00, insa echipa din Spania refuza sa faca deplasarea la Milano pentru aceasta partida. Presedintele celor de la Getafe a spus ca a luat legatura si cu cei de la UEFA, dar si cu reprezentatii lui Inter pentru a le comunica acest lucru.

"Le-am cerut celor de la UEFA sa gaseasca o alternativa, pentru ca nu vrem sa jucam la Milano. Nu vrem sa mergem in mijlocul coronavirusului, nu avem nevoie de asa ceva. Daca va trebui sa pierdem aceasa dubla prin neprezentare, o vom face. Nu vrem sa ne asumam vreun risc. Nu ne face placere acest aspect, dar daca este nevoie, o vom face. Mi-a fost spus sa cer un permis speceial pentru a avea voie sa calatorim in Italia, dar nu am de gand sa fac asa ceva. Nu vom merge intr-un loc unde nu vrem sa mergem.

Am vorbit cu oficialii lui Inter, care au recunoscut ca nu ar fi potrivit sa facem aceasta deplasare. Getafe nu va zbura. Nu mergem in Italia. Meciul trebuie ori mutat de acolo, ori amanat. Cel mai corect ar fi sa fie amanat", a declarat presedintele lui Getafe.