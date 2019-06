Lovitura pentru Tanase! Informatii de ultima ora din America, dupa ce Becali a anuntat ca il vinde! Care e situatia reala a transferului

Becali e gata sa-i dea drumul pentru 5 milioane de euro, numai ca oferta nu exista!

Jurnalistul Kristian Dyer de la The Athletic prezinta informatii din interiorul clubului conform carora NYRB nu ia in calcul o propunere pentru Tanase.

"Red Bulls nu a facut o oferta pentru Florin Tanase. Mi s-a spus ca nici nu vor face o propunere. Echipa va fi insa activa pe piata transferurilor in aceasta vara, dar pe alte piste", a scris Dyer pe Twitter.



"Am discutat cu cineva, eu am cerut 6 milioane de euro, el a zis ca ei dau 5 milioane. Il dau si cu 5, dar nu e oferta clara. Daca vin cu o oferta scrisa, il dau. Tanase e jucator bun, dar trebuie sa-si faca si el viitorul, are 24-25 de ani", a spus Becali aseara, la Digisport.



Hearing that #RBNY has not made an offer for Romanian attacker Florin Tanase.

Team has not made an offer. I'm told that they won't. I have heard club will be active this summer in the transfer window (Hamlett was in Germany earlier this month FWIW).

