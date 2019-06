Dinamo a ofertat inca un fost jucator al FCSB-ului! Neagoe cauta solutii si a convins pana acum doi fotbalisti sa semneze

Dinamo i-a transferat pana acum pe Catalin Straton si Alexandru Rauta. Eugen Neagoe cauta si alte solutii.

Dinamo pare sa fi trecut peste scandalul demiterii lui Rednic si al numirii lui Neagoe. Fanii au oprit pentru moment protestele, iar Eugen Neagoe s-a apucat de treaba. El a adus doi fotbalisti si incearca sa ii convinga si pe altii.

Pana acum, Dinamo i-a transferat pe Catalin Straton, de la Dunarea Calarasi, si Alexandru Rauta, de la FC Voluntari.

Dinamo l-a ofertat pe Adnan Aganovic



Dinamo a mai luat legatura cu mijlocasul croat Adnan Aganovic (31 de ani), fotbalist care a jucat in Romania la Brasov, Viitorul si FCSB. Aganovic apartine de AEL Limassol, dar a jucat in ultimul an la AE Larisa, in Grecia, si Altay SK, in Turcia.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Dinamo e dispusa sa ii ofere circa 6.000 euro pe luna lui Aganovic, plus bonusuri de performanta.

In acest moment, Aganovic este cotat la 250.000 euro de siteul de specialitate Transfermarkt.de

Aganovic a jucat in Liga 2 din Turcia



Ultima echipa la care a jucat Adnan Aganovic, Altay SK, evolueaza in liga secunda a Turciei. El a bifat 17 meciuri si a inscris un gol.