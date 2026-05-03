Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece

Gigi Becali a anunțat mai multe mișcări de trupe în vară la echipa sa, dezamăgit fiind de faptul că FCSB a ratat play-off-ul în premieră.

Pe lângă noul antrenor, pe care vrea să-l ”instaleze” chiar înainte de barajul pentru Conference League, finanțatorul campioanei en-titre a anunțat deja că o să se despartă de doi jucători: Vlad Chiricheș (36 de ani) și Ofri Arad (27 de ani). Vor exista și câteva nume importante la capitolul ”veiniri”, așa cum a anunțat Becali, care pune la cale nu mai puțin de șase transferuri.

Florin Tănase vrea să se transfere în străinătate

Până atunci, FCSB ar putea pierde unul dintre cei mai importanți jucători. Florin Tănase (31 de ani) nu este sigur de viitorul său și prioritizează, pentru sezoul următor, un transfer în străinătate, scrie GSP.ro.

În această perioadă, mai mulți impresari lucrează din greu pentru a-i găsi lui Tănase un contract în afara țării, doar că acesta vrea o propunere de nerefuzat pe plan financiar, având în vedere că a câștigat deja o avere în perioada petrecută în zona Golfului.

Pe lângă faptul că este printre cei mai bine plătiți jucători de la FCSB, cu un salariu lunar de 30.000 de euro, Tănase a investit serios în imobiliare. Anul trecut, Dumitru Dragomir povestea că decarul de la FCSB poate face până la 15 milioane de euro cu ultima sa investiție.

La FCSB, Tănase s-a întors gratis în 2024, după ce a evoluat în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, pentru Al-Jazira și Al-Okhdood. În 2022 a fost o adevărată lovitură pe plan financiar pentru Gigi Becali, care a încasat trei milioane de euro de pe urma transferului său.

Favoritul lui Gigi Becali a fost, și în acest sezon, printre cei mai eficienți jucători de la echipă. În 49 de etape a marcat de 16 ori, în toate competițiile, cifră la care se mai adaugă și alte opt assist-uri.

Florin Tănase: ”Nu am discutat absolut nimic”

Întrebat recent despre viitorul său, Florin Tănase a ezitat să ofere un răspuns clar și a mutat atenția spre ultimele meciuri din acest sezon, cruciale pentru cei de la FCSB, care își propun câștigarea barajului pentru Conference League.

Pentru calificarea în cupele europene, campioana en-titre trebuie să învingă o echipă din play-out pe teren propriu, dar și o echipă din play-off, în deplasare.

„Deocamdată nu am discutat absolut nimic, eu sunt concentrat pe aceste ultime meciuri. Vom vedea din vară, e timp să discutăm, nu avem de ce să ne grăbim. În iarnă, am ales să rămân, deși am avut ofertă.

Ne apropiasem de play-off, nu ne gândeam că nu-l vom prinde. Toți suporterii sperau într-o revenire miraculoasă și am zis că nu are rost să plec pentru câteva luni și să îi dezamăgesc”, spunea Tănase, potrivit Digi Sport.

