Lovitură pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali e gata să plece

Pe lângă noul antrenor, pe care vrea să-l ”instaleze” chiar înainte de barajul pentru Conference League, finanțatorul campioanei en-titre a anunțat deja că o să se despartă de doi jucători: Vlad Chiricheș (36 de ani) și Ofri Arad (27 de ani). Vor exista și câteva nume importante la capitolul ”veiniri”, așa cum a anunțat Becali, care pune la cale nu mai puțin de șase transferuri.

Florin Tănase vrea să se transfere în străinătate

Până atunci, FCSB ar putea pierde unul dintre cei mai importanți jucători. Florin Tănase (31 de ani) nu este sigur de viitorul său și prioritizează, pentru sezoul următor, un transfer în străinătate, scrie GSP.ro.

În această perioadă, mai mulți impresari lucrează din greu pentru a-i găsi lui Tănase un contract în afara țării, doar că acesta vrea o propunere de nerefuzat pe plan financiar, având în vedere că a câștigat deja o avere în perioada petrecută în zona Golfului.

Pe lângă faptul că este printre cei mai bine plătiți jucători de la FCSB, cu un salariu lunar de 30.000 de euro, Tănase a investit serios în imobiliare. Anul trecut, Dumitru Dragomir povestea că decarul de la FCSB poate face până la 15 milioane de euro cu ultima sa investiție.