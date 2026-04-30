A treia oară, cu noroc? Florin Tănase, față în față cu transferul: "Cea mai bună ocazie să plece"

Florin Tănase (31 de ani) își încheie contractul cu FCSB la finalul acestui sezon, iar decarul nu a demarat încă discuțiile cu Gigi Becali pentru o prelungire.

Întors la FCSB în 2024, Florin Tănase a redevenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei din ultimele două sezoane. Decarul roș-albaștrilor are 16 goluri și 8 pase decisive, iar întoarcerea în România l-a readus și în circuitul naționalei.

Florin Tănase, în China din vară?

După experiențele din Emiratele Arabe Unite (Al Jazira) și Arabia Saudită (Al Okhdood), Florin Tănase ar putea fi din nou ademenit cu un contract impresionant în străinătate. Pentru mijlocașul lui FCSB pare că s-a reactivat varianta China, după ce în această iarnă a refuzat un salariu de 1,3 milioane de euro și a preferat să rămână la echipa lui Gigi Becali.

"Următorul Stanciu este pe cale să vină în Super League din China", scrie presa chineză, care i-a creionat un portret spectaculos celui care a câștigat de două ori titlul de golgheter în România: "Tănase ar fi cu siguranță un alt superstar pentru fotbalul din China".

Chinezii scriu că fotbaliștii români au o reputație excelentă, după ce Nicolae Stanciu, Alexandru Mitriță, Andrei Burcă sau Alexandru Cîmpanu au impresionat și în startul acestei stagiuni. "Practic, niciun român nu a dezamăgit în campionatul nostru", concluzionează chinezii.

Chinezii, la a treia încercare de a-l aduce pe Florin Tănase

În Super League, echipele au posibilitatea ca în vară să adauge un nou fotbalist străin pe listă. Chinezii scriu că sunt șanse mari ca Florin Tănase să fie în vizorul mai multor echipe importante, având în vedere că în trecut au existat alte două astfel de tentative.

"Tănase are o istorie lungă cu China. În 2022, a fost foarte aproape să semneze cu Shanghai Port, dar, în cele din urmă, a fost ademenit de un club mare din Emiratele Arabe Unite.

La începutul acestui an, a primit o ofertă de 1,3 milioane de euro de la o echipă din prima ligă a Chinei, motiv pentru care aproape că ajunsese la un conflict cu patronul actualei sale echipe. În această vară, când va deveni liber de contract, Tănase ar putea avea cea mai bună ocazie să plece", au mai scris chinezii.

În urmă cu câteva zile, Florin Tănase a fost întrebat dacă va demara discuțiile cu Gigi Becali privind un nou contract la FCSB.

"Eu mai am timp să discut cu Gigi Becali. E clar, însă, că FCSB are prioritate. Dar vom vedea la momentul discuţiilor, după ce se va termina campionatul", spunea Tănase, care speră să prindă Conference League cu FCSB În acest sezon.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Lucian Filip, dezvăluiri de la întâlnirea cu Elias Charalambous: "L-am întrebat când revine la echipă"
”Nebunul” Paolo Di Canio a oferit cel mai tare comentariu despre PSG - Bayern 5-4
Ce pregătește FC Argeș după un sezon excelent! Transferul o duce la nivelul următor
Atmosferă incendiară la Sala Polivalentă! S-au decis sferturile Ligii Liceelor Playerfy după o nouă zi spectaculoasă, trăită de peste 3.000 de liceeni
Steaua în Superligă! Anunț-bombă astăzi: ”Până pe 7 Mai se poate obține licența pentru Liga 1”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

