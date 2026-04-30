A treia oară, cu noroc? Florin Tănase, față în față cu transferul: "Cea mai bună ocazie să plece"

Întors la FCSB în 2024, Florin Tănase a redevenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei din ultimele două sezoane. Decarul roș-albaștrilor are 16 goluri și 8 pase decisive, iar întoarcerea în România l-a readus și în circuitul naționalei.

Florin Tănase, în China din vară?

După experiențele din Emiratele Arabe Unite (Al Jazira) și Arabia Saudită (Al Okhdood), Florin Tănase ar putea fi din nou ademenit cu un contract impresionant în străinătate. Pentru mijlocașul lui FCSB pare că s-a reactivat varianta China, după ce în această iarnă a refuzat un salariu de 1,3 milioane de euro și a preferat să rămână la echipa lui Gigi Becali.

"Următorul Stanciu este pe cale să vină în Super League din China", scrie presa chineză, care i-a creionat un portret spectaculos celui care a câștigat de două ori titlul de golgheter în România: "Tănase ar fi cu siguranță un alt superstar pentru fotbalul din China".

Chinezii scriu că fotbaliștii români au o reputație excelentă, după ce Nicolae Stanciu, Alexandru Mitriță, Andrei Burcă sau Alexandru Cîmpanu au impresionat și în startul acestei stagiuni. "Practic, niciun român nu a dezamăgit în campionatul nostru", concluzionează chinezii.