După ce a jucat timp de doi ani în zona Golfului, în Emirate și Arabia Saudită, Tănase s-a întors în țară în 2024 și a investit banii câștigați în imobiliare. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, e convins că acesta poate da în curând o lovitură de proporții.



Acesta evaluează la suma de 15 milioane de euro două blocuri de apartamente pe care Tănase le construiește în București.



Florin Tănase, avere impresionantă



Recent, Gigi Becali a dezvăluit că decarul său are un salariu uriaș la FCSB, de 30.000 de euro pe lună, dar poate ajunge la un milion de euro pe an din eventuale bonusuri pentru calificările în cupele europene.



„Tănase stă pe cai mari. Nu știu dacă este cel mai bun fotbalist, dar este cel mai pricopsit. Are două blocuri lângă mine. După ce le vinde, face cel puțin 15 milioane de euro. Văd că se interesează să cumpere terenuri în continuare.



Când ai bani și știi în ce să-i bagi… tu deja știi drumul, ai înțeles? Nu riști banii. În imobiliare nu mai câștigi 30%, dar câștigi 20%. Ce bancă îți dă 20%?”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.



Florin Tănase este pe primul loc în topul golgheterilor din Superligă după 14 etape. Decarul de la FCSB are nouă reușite (majoritatea din penalty) și este la un singur gol distanță de locul doi, ocupat de rapidistul Alexandru Dobre.



Favoritul lui Gigi Becali a evoluat în 24 de partide în toate competițiile în acest sezon, dar doar în Superligă a reușit să marcheze. Site-urile de specialitate îl evaluează la 2,5 milioane de euro.

