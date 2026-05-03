Potrivit publicației „Gazzetta dello Sport”, viitorul apărătorului central este strâns legat de succesul echipei în actualul sezon. Împrumutat în vara anului trecut de la Manchester City, fotbalistul se pregătește să semneze un angajament valabil pe două sezoane cu formația milaneză.
Mutare de proporții la Inter Milano! Fotbalistul care așteaptă titlul pentru a semna
Fundașul Manuel Akanji este la un pas de mutarea definitivă la Inter. Tranzacția de 15 milioane de euro depinde de cucerirea matematică a titlului.
Condițiile mutării definitive pe San Siro
Acordul inițial de împrumut a inclus două clauze clare pentru ca transferul să devină permanent. Prima dintre ele prevedea ca internaționalul elvețian să bifeze prezențe în cel puțin 50% dintre partidele echipei, obiectiv deja atins de apărător. Cea de-a doua condiție esențială este câștigarea campionatului.
Italienii sunt la doar un pas de acest deznodământ, având nevoie de un singur punct în ultimele patru etape pentru a-și asigura matematic „Scudetto”. Dacă acest al doilea criteriu se validează, Manchester City va încasa aproximativ 15 milioane de euro în schimbul jucătorului care a evoluat trei sezoane pe Etihad.
În paralel cu definitivarea situației lui Akanji, conducerea clubului milanez mai explorează o pistă de pe piața transferurilor. Interesul echipei se îndreaptă acum și spre Nathan Ake, un alt fundaș al „cetățenilor”, în încercarea de a-și consolida și mai mult linia defensivă.
