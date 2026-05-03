Mutare de proporții la Inter Milano! Fotbalistul care așteaptă titlul pentru a semna

Potrivit publicației „Gazzetta dello Sport”, viitorul apărătorului central este strâns legat de succesul echipei în actualul sezon. Împrumutat în vara anului trecut de la Manchester City , fotbalistul se pregătește să semneze un angajament valabil pe două sezoane cu formația milaneză.

Cristi Chivu poate deveni campion în Serie A: detaliul important din primul „11" al lui Inter. Echipele probabile

Condițiile mutării definitive pe San Siro

Acordul inițial de împrumut a inclus două clauze clare pentru ca transferul să devină permanent. Prima dintre ele prevedea ca internaționalul elvețian să bifeze prezențe în cel puțin 50% dintre partidele echipei, obiectiv deja atins de apărător. Cea de-a doua condiție esențială este câștigarea campionatului.

Italienii sunt la doar un pas de acest deznodământ, având nevoie de un singur punct în ultimele patru etape pentru a-și asigura matematic „Scudetto”. Dacă acest al doilea criteriu se validează, Manchester City va încasa aproximativ 15 milioane de euro în schimbul jucătorului care a evoluat trei sezoane pe Etihad.

În paralel cu definitivarea situației lui Akanji, conducerea clubului milanez mai explorează o pistă de pe piața transferurilor. Interesul echipei se îndreaptă acum și spre Nathan Ake, un alt fundaș al „cetățenilor”, în încercarea de a-și consolida și mai mult linia defensivă.