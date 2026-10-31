Tribunalul Specializat Cluj a stabilit că Andre Moreira și Bruno Costa au dreptul la compensații financiare după ce contractele lor au fost reziliate unilateral, în luna august.

Cei doi portughezi au ajuns la CFR Cluj în perioada de transferuri din vară, însă administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a decis încetarea înțelegerilor pe 21 august, după intrarea clubului în insolvență.

CFR Cluj trebuie să plătească 107.688 de euro

Moreira și Costa au contestat în instanță deciziile conducerii, iar judecătorii au respins solicitările de anulare a rezilierilor. În schimb, au stabilit că cei doi trebuie să primească despăgubiri în valoare totală de 107.688 de euro.

Bruno Costa va încasa 64.000 de euro, în timp ce Andre Moreira are de primit diferența, de aproximativ 43.688 de euro. Hotărârile nu sunt definitive și pot fi atacate cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

Portarul Andre Moreira a bifat doar 45 de minute în tricoul ardelenilor, în preliminariile Conference League, în timp ce mijlocașul Bruno Costa a jucat în cinci partide, trei în campionat și două în cupele europene.