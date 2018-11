EXCLUSIV | Jucatorii de la Academica Clinceni, prime uriase pentru promovare! Clubul e finantat de familia Becali: "O sa le dam la toti cu Clinceniul in cap!"

Academica Clinceni a invins marti Petrolul, scor 2-1, si e pe loc de promovare.

Lupta pentru promovare este foarte stransa in Liga I, iar Academica Clinceni este si ea implicata.

Clubul apartine de municipalitate, dar este finantat, in mare parte, de familia Becali, prin Vasile Geambazi, cel care apare in acte ca fiind principalul finantator al FCSB.

Din informatiile sport.ro, Vasile Geambazi le-a promis jucatorilor de la Clinceni - o parte dintre ei juniori FCSB trimisi acolo sub forma de imprumut - prime de cate 10.000 de euro pentru promovarea in Liga I.

Suma este impresionanta pentru nivelul ligii secunde, acolo unde majoritatea jucatorilor castiga suma aceasta intr-un sezon intreg.

Gigi Becali spune ca promovarea Clinceniului nu ar incalca regulamentul, chiar daca in practica ar urma sa fie doua cluburi detinute practic de acelasi patron, familia Becali.

"Promovarea Clinceniului ar fi o mare palma pentru toti specialistii care spun ca se pricep la fotbal si ca eu nu ma pricep. Sa vada toata lumea ca Becali poate face fotbal si la Clinceni. O sa le dau la toti cu Clinceniul in cap! Nu ar fi nicio problema daca echipa promoveaza. E adevarat ca Vasi a finantat, dar clubul este organizatie non profit, nu este societate comerciala", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Academica Clinceni este pe locul 3 in Liga a 2-a, cu 39 de puncte. Chindia Targoviste si Sportul Snagov ocupa primele doua locuri, cu 40 de puncte si un meci mai putin disputat.