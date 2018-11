EXCLUSIV | Oferta de ULTIMA ORA a lui de Becali! Propunerea facuta IN DIRECT pentru unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1: "Atat le dau, sa fie sanatosi!"

Darius Olaru este unul dintre cei mai buni tineri jucatori ai momentului si a fost remarcat si de FCSB.

Gigi Becali ar vrea sa-l aduca pe pustiul de la Gaz Metan, dar nu este dispus sa plateasca mai mult de jumatate de milion de euro pentru el.

"Sa fie sanatosi, nu le dau mai mult. Eu nu intru la negocieri. Atat le dau, 500.000 de euro, nu dau mai mult", a declarat Gigi Becali pentru ProX.

Gaz Metan nici nu ia in calcul o asemenea oferta. Ardelenii sunt in discutii cu Dinamo Kiev care ofera 850.000 de euro, insa mai degraba ar astepta pana in vara pentru a da unda verde transferului.

Gaz Metan spera intr-un Campionat European bun reusit de Olaru cu nationala Under 21, evolutii ce i-ar ridica foarte mult cota.