Vestea perfecta pentru FCSB! Becali poate da marea lovitura a iernii fara sa miste un deget: super golgheterul roman ramas liber de contract

Gigi Becali a declarat ca va incerca sa incheie colaborarea cu Raul Rusescu si are nevoie de un atacant.

FCSB avea nevoie oricum de un varf daca negocierile cu arabii pentru Gnohere vor ajunge intr-un punct comun. Becali poate aduce liber de contract un jucator care a facut senzatie in ultimele doua sezoane din Lituania.

Liviu Antal, golgheter al campionatului din Lituania in sezonul 2017-2018 pentru Zalgiris Vilnius, a anuntat ca nu si-a prelungit contractul.

"Mi-am terminat contractul in Lituania, iar acum vreau sa ma relaxez o perioada. Ma bucur enorm ca in 2017 am luat decizia sa plec in Lituania. Am avut primele sase luni mai grele pana ce m-am acomodat cu terenul sintetic si cu campionatul, dar in 2018 am avut un an foarte bun. Pacat ca nu am castigat si campionatul. Multumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi, conducerea clubului, antrenorului si nu in ultimul rand colegilor. Le doresc multă bafta si sper ca anul viitor vor câstiga campionatul", a declarat Antal conform sportulsalajean.ro.

CFR Cluj este cel mai important club din Liga 1 din CV-ul lui Antal, chiar daca a devenit campion cu Otelul. Antal a castigat campionatul si Supercupa Romaniei in 2011 cu echipa din Galati.