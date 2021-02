LOVITURA dura pentru FCSB! Tanase, OUT de la meciul cu Chindia! Ce s-a intamplat cu golgeterul Ligii 1 

FCSB a pierdut meciul cu FC Hermannstadt din a 23-a etapa a Ligii 1.

Pe langa faptul ca ros-albastrii pot pierde locul 1 al clasamentului dupa meciul celor de la CFR Cluj, echipa lui Becali a mai incasat o lovitura.

Florin Tanase a primit un cartonas galben in meciul cu sibienii, ajungand la 4 avertizari in acest sezon al Ligii 1. Astfel, capitanul FCSB-ului nu va putea juca in meciul cu Chindia Targoviste, programat duminica, 21 februarie, de la ora 20:30.

Tanase a incasat cate un cartonas galben in meciurile cu Dinamo, Chindia, Astra Giurgiu si Hermannstadt, aflandu-se acum in situatia de a nu putea face parte din lotul ros-albastrilor pentru urmatoarea etapa a campionatului. Capitanul lui Toni Petrea va reveni pe teren la meciul cu FC Botosani.

In acest sezon, Florin Tanase este golgeterul Ligii 1, avand 15 goluri inscrise in 20 de partide. Fotbalistul in varsta de 26 de ani, cotat la 3 milioane de euro, a reusit si 3 assist-uri.