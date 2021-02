Duckadam, raspuns categoric dupa ce a auzit discursul lui Tanase: "Scuze ieftine. Pe National Arena de ce nu castiga?!"

Helmut Duckadam nu l-a menajat deloc pe Florin Tanase, care a declarat la finlul jocului cu Hermannstadt ca numai gazonul inghetat a blocat-o pe FCSB.

Ducmadam il provoaca pe Tanase si il intreaba de la distanta cum motiveaza esecul cu Academica Clinceni, din etapa precedenta, cand jocul s-a disputat pe un gazon perfect, la Bucuresti.

"Sunt scuze ieftine! Etapa trecuta au jucat pe un teren fantastic, cu Clinceni, si n-au castigat. Atunci ce s-a mai intamplat!?", a spus Duckadam la Digisport.



"Nu am facut un meci bun, nici nu prea puteam sa facem unul pe un asemenea teren. Numai in Romania se poate sa joci pe teren inghetat.

Observatorul vine sa se plimbe pe aici. Nu ai cum sa-ti impui jocul pe un asemenea teren. Punct! Nu inteleg de ce in noiembrie, decembrie jucam la o saptamana si acum jucam din 3 in 3 zile. Asteptam vremea buna. Nu poti sa franezi, sa te opresti pe terenul asta. Observatorul vine in adidasi la munca", a acuzat Tanase dupa joc.