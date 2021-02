"N-avem cum sa jucam in conditiile astea! Observatorul vine si se plimba pe aici!" Tanase, atac dur dupa infrangerea cu Sibiul!

Capitanul FCSB spune ca motivul infrangerii de la Medias e gazonul inghetat pe care s-a jucat cu Hermannstadt!

Tanase se ia de observatorul meciului, care a lasat ca jocul sa se dispute in conditiile unui teren inghetat.

"Am pierdut din nou, din pacate. Erau 3 puncte foarte importante. Daca vrem sa castigam campionatul, trebuie sa luam toate punctele cu echipele din playout. Nu am facut un meci bun, nici nu prea puteam sa facem unul pe un asemenea teren. Numai in Romania se poate sa joci pe teren inghetat.

Observatorul vine sa se plimbe pe aici. Nu ai cum sa-ti impui jocul pe un asemenea teren. Punct! Nu inteleg de ce in noiembrie, decembrie jucam la o saptamana si acum jucam din 3 in 3 zile. Asteptam vremea buna. Nu poti sa franezi, sa te opresti pe terenul asta. Observatorul vine in adidasi la munca", a spus Tanase la Digisport.