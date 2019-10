EXCLUSIV: Dinamo e gata sa MUSTE RAU! Vor sa RUPA Viitorul: "Am avut multe probleme cu suporterii din cauza lor!"

Dinamovistii vor sa-si ia revansa in fata Viitorului dupa masacrul din tur, cand au pierdut cu 5-0.

In cazul unei victorii, 'cainii' pot intra pentru prima oara in acest sezon in zona play-off-ului.

Titulari in meciul dezastruos jucat pe 15 iulie, in prima etapa a campionatului, Montini si Ricardo Grigore promit revansa in fata echipei lui Hagi. Dinamo a avut probleme majore cu propriii ei fani in urma partidei de la Ovidiu. Suporterii au fost evacuati dupa incidentele pe care le-au provocat.



"Va fi un meci greu, Viitorul e o echipa buna. Ma bazez pe faptul ca avem o revansa de luat si trebuie sa demonstram ca scorul din tur a fost mincinos. Vrem sa castigam, avem nevoie de puncte si este si orgoliul nostru in joc. Ne-au provocat foarte multe probleme cu suporterii in acel meci, sper sa facem un joc foarte, foarte bun si sa inscriem de cate ori avem ocazia. Nici ei nu ne-au iertat in tur", a spus Ricardo Grigore pentru www.sport.ro.

Si pe Montini il macina amintirile negre de la meciul din iulie: "Nu putem sa uitam ce am patit atunci. Vrem sa continuam seria rezultatelor bune. Sper sa pot juca si sa-mi ajut echipa sa lupte pentru obiectivul pe care il avem, intrarea in play-off."

Inaintea meciului de duminica, Dinamo e pe 9 in Liga 1, cu 17 puncte, doua mai putin decat Astra, care ocupa ultima pozitie de play-off. Viitorul e pe 2, cu 25 de puncte, doua sub liderul CFR Cluj.