Lovitură pentru Cristi Chivu! Românul va purta torţa olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă
Inter a anunțat ce va face Cristi Chivu în cadrul Jocurile Olimpice de Iarnă.

Cristi Chivu are un sezon sloid alături de Inter, echipă care este lider în Serie A și merge bine și în Champions League.

Antrenorul român a fost lăudat în mai multe rânduri de legende ale fotbalului italian pentru felul în care joacă „nerazzurrii”.

Cristi Chivu va purta torța olimpică la JO de iarnă Milano Cortina

Cristi Chivu este una dintre personalitățile alese să poarte torța olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă care vor avea loc în acest an la Milano și Cortina d’Ampezzo.

Anunțul a fost făcut chiar de Inter, pe rețelele de socializare ale clubului. Chivu va purta torța la ceremonia de deschidere a Jocurile Olimpice de iarnă, astfel că românului i se confirmă, încă o dată, statul de persoană specială pentru orașul Milano.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Sarajevo din 1984, pe scurt

După Moscova, care a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 1980, Sarajevo a fost al doilea oraş dintr-o ţară din estul Europei care a organizat Jocurile Olimpice, de data aceasta de iarnă.

*Au participat 1.272 de sportivi din 49 de ţări, dintre care 274 femei.

* S-a concurat la şase sporturi: bob, biatlon, hochei pe gheaţă, patinaj artistic şi viteză, sanie, schi (alpin, sărituri, fond şi combinata nordică) şi 39 de probe (24 masculine, 13 feminine, două mixte), conform olympics.com.

* Au participat pentru prima oară la Olimpiada de iarnă sportivi din Egipt, Insulele Virgine Britanice, Monaco, Porto Rico şi Senegal.

* Din punct de vedere mediatic, Olimpiada a fost un mare succes: 7.393 de ziarişti acreditaţi, pentru prima oară mai mulţi decât sportivi, 59 de televiziuni, două miliarde de telespectatori, inclusiv din Africa.

* A intrat în istorie cuplul de patinatori britanici Jayne Torvill - Christopher Dean, care la proba de dans a obţinut nu mai puţin de nouă note maxime şi medalia de aur, într-un program în care muzica ("Bolero" de Ravel) şi sportul s-au împletit excepţional.

* La Sarajevo a debutat în competiţia olimpică o altă stea a patinajului artistic, Katarina Witt (Republica Democrată Germană), care, la vârsta de 19 ani, a cucerit aurul în dauna campioanei mondiale Rosalynn Summers (SUA).

* Eroina întrecerilor a fost finlandeza Marja-Liisa Kirvesniemi-Hamalainen, câştigătoare a trei medalii de aur şi una de bronz la schi fond.

* URSS a recâştigat titlul olimpic la hochei, egalând Canada la palmaresul medaliilor de aur la această disciplină (şase).

* La slalom uriaş, reprezentantul ţării gazdă, Jure Franko, a cucerit medalia de argint, aducând Iugoslaviei prima medalie la Jocurile Olimpice de iarnă.

* Republica Democrată Germană a cucerit cele mai multe medalii de aur, în număr de 9, urmată de URSS, cu 6 titluri olimpice. Finlanda, Suedia şi SUA au obţinut, fiecare, 4 medalii de aur.

* Cele mai multe medalii, în număr de 25, au fost câştigate de delegaţia sovietică, apoi de cea est-germană (24 de medalii) şi de cea finlandeză (13 medalii).

* România a fost reprezentată de 19 sportivi (fără a participa echipa de hochei), dintre care 3 femei, la cinci sporturi (sanie, biatlon, patinaj viteză, schi alpin şi bob) şi 19 probe (14 masculine şi cinci feminine), scrie Agerpres.

