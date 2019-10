Am pierdut si ultima echipa din Champions League! Viitorul, SCOASA de campioana Sloveniei! Lovitura DURA pentru pustii lui Hagi

Viitorul a ratat sansa de a continua in Youth League, Liga Campionilor la U19!

Campioana Romaniei a pierdut in Slovenia, 0-2 cu Domzale, dupa 0-0 in turul de la Ovidiu. Pentru Viitorul au jucat Leca, Pitu, Malaele sau Louis Munteanu, cu totii implicati si la echipa mare a Viitorului. Munteanu, de la care veneau cele mai mari asteptari ofensive pentru Viitorul, a ratat un penalty in minutul 37, la 1-0. Dupa numai 4 minute, Pantelic a facut 2-0 si a rezolvat, practic, orice calcul al calificarii.

Viitorul a intrat in Youth League pe traseul campioanelor si ar fi avut sansa de a intalni nume mari din Europa in primavara, in saisprezecimile de finala. Acolo ar fi ajuns si echipele de tineret ale cluburilor aflate acum pe traseul 'Champions League'.