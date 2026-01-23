În prima semifinală de vineri, Grecia – Ungaria, scor 12-15, iar în cea de-a doua, Serbia – Italia, scor 17-13.

Astfel, pentru medalia de bronz vor lupta învinsele Grecia - Italia, iar lupta pentru trofeu se va da între Ungaria - Serbia. Ambele finale vor avea loc duminică.

Naţionala României a încheiat participarea la CE2026 pe locul 8, în urma rezultatelor: 16-8 cu Slovacia, 20-19 cu Turcia şi 6-20 cu Italia (grupa preliminară D); 9-17 cu Croaţia, 15-10 cu Georgia, 9-18 cu Grecia (grupa principală F); 15-21 cu Muntenegru (locurile 7-8).

La CE din 2024, România s-a clasat tot pe locul 8, iar trofeul a revenit Spaniei, care a învins Croaţia în finală (11-10).

S-au jucat şi celelalte meciuri de clasament, iar ierarhia finală a locurilor 5-16 este: 5. Spania, 6. Croaţia, 7. Muntenegru, 8. România, 9. Franţa, 10. Georgia, 11. Olanda, 12. Turcia, 13. Malta, 14. Slovacia, 15. Slovenia, 16. Israel, scrie news.ro.

