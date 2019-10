ACADEMICA CLINCENI - VIITORUL, LIVE 15:30 | Viitorul o poate egala pe CFR la puncte! Clinceni incearca sa forteze o victorie uriasa! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Academica Clinceni - Viitorul, de la 15:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro.

Academica Clinceni se afla pe locul 13 in clasamentul Ligii 1, cu doar 9 puncte acumulate dupa 12 etape. Echipa antrenata de Ilie Poenaru vine dupa doua infrangeri consecutive si incearca sa obtina cat mai mult din partida din aceasta dupa-masa.

Viitorul e pe locul 2 in clasament cu 24 de puncte, iar in cazul unei victorii, vor egala liderul CFR care are 27 de puncte. In ultima etapa, Viitorul a invins campioana Romaniei, CFR Cluj si au un moral bun inainte de aceasta partida.

"Sunt 3 puncte importante, victoria e foarte importanta sa luam cele trei puncte, meci in deplasare contra unei echipe pe care daca o lasi, stie sa joace fotbal. O echipa care marcheaza goluri, care daca o lasi, iti aduce multi jucatori in careu, periculoasa, dar noi sper sa fim noi, sa un facem un meci foarte bun, sa atacam cum stim. Obiectivul nostru sunt cele 3 puncte. Cred ca ei au realizat ca trebuie sa fim conectati foarte bine, sunt 3 puncte foarte importante pentru noi, sa exploatam foate mult momentul extraordinar pe care il avem in campionat", a spus Hagi la conferinta de presa.

Ilie Poenaru (42 ani) si-a inchis jucatorii in cantonament si a plecat la nunta. Tehnicianul o va intalni pe Viitorul duminica, de la 15.30, insa si-a programat atat nunta, cat si botezul astazi.

Poenaru a explicat de ce s-au suprapus evenimentele cu ziua de dinaintea duelului cu Viitorul.

"Este un eveniment fericit, nu am avut cum sa programez altfel. Eu am luat in calcul programul nationalei, insa nu era liber weekend-ul trecut la restaurant. Era liber abia la anul. Am incercat sa mutam meciul pentru vineri, dar nu aveam nocturna. Duminica voi fi pe banca la meci.

Nu imi va fi foarte greu, pentru ca eu nu sunt omul care le are cu spriturile. Nu va fi o nunta de trei zile si trei nopti. Cu siguranta va fi un weekend memorabil pentru mine, cu nunta si apoi meci. Jucatorii voiau si ei sa vina, dar nu se poate. La mine, meciul si seriozitatea sunt foarte importante. Le-am cerut sa imi daruiasca un rezultat pozitiv si o sa-i scot la masa dupa aceea", a declarat Ilie Poenaru pentru Fanatik.

Echipele probabile:

Clinceni: Valceanu-AChim, Rauta, Patriche, Parvulescu-Cebotaru, Sut-Merloi, Buziuc, Bus, Vojtus

Viitorul: Cabuz-Boboc, Mladen, Taru, De Nooijer, Houri, Artean, Matei-Ganea, Rivaldinho, Iancu