Viitorul, alaturi de Real Madrid, Ajax si Barcelona in topul cluburilor care lanseaza jucatori. Cine e pe primul loc in Europa

Viitorul e in topul echipelor europene care lanseaza jucatori de la academie, alaturi de Real Madrid, Ajax sau Barcelona.

CIES Football Observatory analizat 31 de campionate din Europa si a alcatuit topul cluburilor care au lansat cei mai multi jucatori. La nivelul primelor 5 campionate din Europa, Real Madrid si Barcelona sunt primele, cu 39, respectiv 34 de jucatori crescuti si lansat in fotbalul profesionist.

Cel mai prolific club este insa Partizan Belgrad, cu 75 de jucatori lansati din academie. Ajax e pe locul 2, cu 72 de jucatori, in timp ce locul al treilea este ocupat de Sporting Lisabona, cu 63 de jucatori lansati. In acest top se afla si Viitorul Constanta, cu 27 de jucatori lansati, singurul club din Romania. Clubul lui Hagi este la acelasi nivel cu Salzburg, Maccabi Haifa, Rosenborg, Bilbao sau Slavia Praga in acest clasament.



CIES Football Observatory a luat in considerare pentru acest top regulile UEFA, adica un fotbalist trebuie sa joace pentru cel putin 3 ani la un club intre 15 si 21 de ani ca sa poata fi considerat crescut de clubul respectiv.



Top 10 din primele 5 campionate





Top 10 din primele 31 de campionate (Viitorul ocupa locul 52)