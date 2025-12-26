Cel mai probabil, atacantul va schimba echipa în această iarnă, fiind monitorizat insistent de echipe ”cu nume” din străinătate. Neluțu Varga ar vrea să obțină și o sumă importantă în schimbul său, ceea ce l-ar face pe Munteanu greu de ”atins” de echipele din Superligă.



Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului



Până atunci, Munteanu s-a lăsat pozat în tricoul rivalei FCSB, echipă cu care a purtat negocieri. Acestea s-au încheiat, după ce pretențiile sale financiare au fost considerate ”exagerate” de patronul Gigi Becali.



Totul s-a întâmplat la o partiă de fotbal în sală desfășurată în Vaslui, la care au participat mai mulți jucători importanți din zonă.

