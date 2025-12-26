FOTO Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB-ului!

Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, s-a lăsat pozat în tricoul celor de la FCSB, formație care a încercat, recent, transferul său.

Cel mai probabil, atacantul va schimba echipa în această iarnă, fiind monitorizat insistent de echipe ”cu nume” din străinătate. Neluțu Varga ar vrea să obțină și o sumă importantă în schimbul său, ceea ce l-ar face pe Munteanu greu de ”atins” de echipele din Superligă.

Louis Munteanu, în tricoul FCSB-ului

Până atunci, Munteanu s-a lăsat pozat în tricoul rivalei FCSB, echipă cu care a purtat negocieri. Acestea s-au încheiat, după ce pretențiile sale financiare au fost considerate ”exagerate” de patronul Gigi Becali.

Totul s-a întâmplat la o partiă de fotbal în sală desfășurată în Vaslui, la care au participat mai mulți jucători importanți din zonă.

„La fel ca în anii precedenți, familia Munteanu dă curs invitației noastre la mișcare și ne onorează cu prezența. Le dorim mult succes lui Louis și Rareș Munteanu, iar lui Ovidiu Perianu recuperare ușoară și să revină cât mai repede pe teren”, a transmis ACS Ivacec Vaslui.

În prima parte a acestei campanii, în care a fost cu gândul la o plecare de la CFR, Louis Munteanu a avut niște cifre sub așteptări: 21 de meciuri, 3 goluri și 6 pase de gol, în 1,389 de minute.

  • În acest moment, Munteanu e cotat la 4,5 milioane de euro de transfermarkt.com.
