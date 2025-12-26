Sărbătorile de iarnă nu au adus liniștea în Gruia, ci dimpotrivă. O simplă partidă de fotbal în sală organizată la Vaslui, orașul natal al vârfului de la CFR, a aprins fitilul unui nou scandal. Louis Munteanu a răspuns invitației celor de la ACS Ivacec Vaslui pentru o mișcare de Crăciun, însă a fost surprins în tricoul rivalei la titlu, FCSB, lucru care a aprins spiritele.



Imaginile au ajuns rapid sub ochii patronului Ioan Varga, iar reacția acestuia nu s-a lăsat așteptată. Contactat pentru a oferi un punct de vedere, Ioan Varga a recunoscut că fotografia i-a lăsat un gust amar, chiar dacă a încercat să se abțină din respect pentru sărbătoarea Crăciunului.



„E un gest deplasat, lipsit de creier. Nu știu la ce s-a gândit și cine i-a zis că e o idee bună. Nu mi-a picat deloc bine, sunt supărat. Nu vreau să zic mai multe, că e Crăciunul. O să vorbesc cu el. De plecat la FCSB nu se pune problema. Se transferă doar în străinătate și doar dacă suma e una pe care o consider mulțumitoare”, a spus Neluțu Varga, potrivit GSP.



Tensiuni constante și cifre în scădere



Episodul de la Vaslui vine pe fondul unei relații deja tensionate între jucător și club. La începutul lunii decembrie, după un egal cu Metaloglobus în Cupă, Louis Munteanu a avut o izbucnire publică, acuzând faptul că nu a fost lăsat să se transfere în vară și că situația sa nu a fost gestionată corect, lucru care i-a afectat randamentul.



În actualul sezon, cifrele atacantului cotat la 4,5 milioane de euro sunt sub așteptările conducerii din Gruia. În cele 21 de partide disputate în toate competițiile, Munteanu a reușit să marcheze doar de trei ori și a oferit șase pase decisive.



Deși Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru el în trecut, negocierile s-au blocat din cauza pretențiilor financiare considerate exagerate de latifundiarul din Pipera. Acum, cu acest nou episod, ruptura dintre Munteanu și CFR Cluj pare inevitabilă.

