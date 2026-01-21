Formația antrenată de Zeljko Kopic a început 2026 cu o victorie, 1-0 cu Universitatea Cluj, pe Arena Națională. Unicul gol al partidei a fost marcat de Mamoudou Karamoko în minutul 41.



Liviu Ganea cere un transfer la Dinamo: „Mă aștept la mai mult”



Ganea s-a declarat mulțumit de jocul echipei, dar consideră că Dinamo nu poate forța mai sus fără întăriri în ofensivă.



„Primul meci e de tranziție, dar mi-a plăcut Dinamo. A făcut un meci bun cu U Cluj. Se vede că echipa și-a găsit un prim 11, jucătorii sunt pe aceleași posturi și nu mai sunt schimbări mari. Asta contează mult”, a spus Ganea la sptfm.ro.



Fostul atacant a avut însă o observație clară legată de compartimentul ofensiv: „Cred că ar mai trebui un atacant. Mi se pare foarte greu să intre Perica în joc. Mă aștept la mai mult de la el, dar se pare că încă nu poate. Noroc că este Karamoko în formă și a început bine anul. Dinamo e acolo sus și are șanse să rămână pe primele locuri”.



Liviu Ganea a evoluat pentru Dinamo în perioada de glorie a clubului și a câștigat titlul de campion în sezonul 2006/2007. În palmaresul său se mai regăsește un titlu de campion cu CFR Cluj, în sezonul 2011/2012, precum și Cupa României, tot cu Dinamo.

