Fost jucător la Dinamo, FCSB, Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj vede un plus în jocul Universității Craiova, pe care multe voci importante din fotbalul românesc o văd drept principala favorită la titlu în acest sezon.



Întrebat și de Dinamo, ”Prințul” a spus clar că echipa lui Zeljko Kopic mai are nevoie de întăriri pentru a duce până la final lupta pentru titlu.



Adrian Cristea: ”Îmi place Craiova anul ăsta”



Universitatea Craiova a debutat cu o victorie în 2026, scor 4-0 cu Petrolul Ploiești, și este din nou lider în Superligă, cu 43 de puncte, la unul distanță de Rapid și la două de Dinamo.



„Îmi place anul ăsta Craiova, au un joc foarte bun. Cam ei sunt principalii favoriți la titlu.

Dinamo are șansa ei, se poate bate la titlu, dar nu mi se pare că au un lot care să ducă această luptă. Mai au nevoie de jucători”, a spus Adrian Cristea, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



După 22 de runde, Universitatea Craiova are 43 de puncte și este lider. În plus, oltenii se pot lăuda și cu cel mai bun atac din campionat, cu 41 de goluri marcate (nouă dintre acestea marcate doar în ultimele două etape).



În următoarea rundă din campionat, oltenii vor juca pe teren propriu în compania celor de la FC Botoșani, una dintre echipele cu pretenții la play-off.

