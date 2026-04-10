Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei Poloniei, a decedat vineri, la vârsta de 49 de ani.

TAGS:
Jacek MagieraPoloniaJan Urban
Din articol

Jacek Magiera, cel care pe 31 martie stătea pe banca Poloniei în finala barajului pentru Cupa Mondială cu Suedia (2-3), a decedat vineri dimineață, după ce i s-a făcut rău și a leșinat în timp ce participa la o sesiune de antrenament pentru un cros, scrie Radio Wroclaw.

Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei Poloniei, a decedat la vârsta de 49 de ani

Federația Poloneză de Fotbal a confirmat tragica veste într-un comunicat oficial: "Am aflat cu profundă tristețe și cu un mare regret despre moartea lui Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei noastre. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi".

Din iulie 2025, Jacek Magiera făcea parte din staff-ul selecționerului Jan Urban la naționala Poloniei. Născut în Częstochowa, tehnicianul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Legia Varșovia și Slask Wroclaw, iar în palmaresul său se regăsesc două titluri în Ekstraklasa, patru Cupe ale Poloniei și o Supercupă.

În cariera de jucător, Jacek Magiera, fost mijlocaș, a câștigat două titluri cu Legia Varșovia și o Cupă a Poloniei. De asemenea, a fost campion european U17 cu Polonia în 1993.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!