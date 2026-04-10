Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Jacek Magiera, cel care pe 31 martie stătea pe banca Poloniei în finala barajului pentru Cupa Mondială cu Suedia (2-3), a decedat vineri dimineață, după ce i s-a făcut rău și a leșinat în timp ce participa la o sesiune de antrenament pentru un cros, scrie Radio Wroclaw.

Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei Poloniei, a decedat la vârsta de 49 de ani

Federația Poloneză de Fotbal a confirmat tragica veste într-un comunicat oficial: "Am aflat cu profundă tristețe și cu un mare regret despre moartea lui Jacek Magiera, antrenorul secund al naționalei noastre. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și celor dragi".

Din iulie 2025, Jacek Magiera făcea parte din staff-ul selecționerului Jan Urban la naționala Poloniei. Născut în Częstochowa, tehnicianul și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Legia Varșovia și Slask Wroclaw, iar în palmaresul său se regăsesc două titluri în Ekstraklasa, patru Cupe ale Poloniei și o Supercupă.