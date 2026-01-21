Miercuri a avut loc meciul Al Okhdood - Al Riyadh, în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Arabiei Saudite, Saudi Pro League, pe stadionul ”Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City”.



Nebunie totală la meciul lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat în ultimele minute



La capătul celor 90 de minute, meciul s-a terminat la egalitate, după ce oaspeții au dat marcat golul egalizator la una dintre ultimele faze, în minutul 90+5.



Toze a deschis scorul pentru Al Riyadh în minutul 26. Apoi, Tokmac Nguen a văzut al doilea galben și a fost eliminat, iar trupa lui Marius Șumudică a evoluat în inferioritate numerică.



În minutul 62, Saeed Al Rubaie a restabilit egalitatea, iar în minutul 86 a dus scorul la 2-1.



Șansele s-au năruit însă în minutul 90+5, după ce Sultan Haroun a smuls punctul pentru Al Riyadh.



Al Okhdood, în clasament



După 16 etape desfășurate în primul eșalon, formația dirijată de Marius Șumudică rămâne în zona fierbinte cu nouă puncte. Două victorii, trei remize și 11 înfrângeri a înregistrat Okhdood până acum.

