În ciuda unei vremi capricioase, atmosfera a fost una plăcută. Sectorul gazdelor a fost aproape plin, iar și oaspeții au avut câțiva susținători. Stadionul s-a prezentat în condiții decente, cu tribune curate și bine întreținute pentru nivelul competiției. Moment de reculegere pentru Mircea Lucescu Înainte de start, cele două echipe au ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu. Liniștea a cuprins stadionul, iar la final publicul a aplaudat în semn de respect pentru al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului.

Foto: Ionuț Stoica / Sport.ro Partida a început într-un ritm bun, însă calitatea jocului a avut de suferit din cauza gazonului. Deși la prima vedere terenul părea acceptabil, în multe zone lipseau porțiuni de iarbă, iar mingea a sărit imprevizibil. Tribună autentică și frigul care a golit stadionul Golul decisiv a venit înainte de pauză, prin Ștefănescu Robert. După pauză, ritmul a scăzut vizibil. Aproximativ 25 de minute nu au adus faze importante. Finalul a fost mai animat, însă tot gazdele au rămas mai periculoase, în timp ce Bucovina Rădăuți a ales o abordare defensivă. Atmosfera din tribune a păstrat specificul fotbalului din ligile inferioare. S-au auzit vuvuzele, iar semințele nu au lipsit. Mai mult, odată cu scăderea temperaturii spre cinci grade Celsius, o parte dintre spectatori a ales să plece la pauză.

Nervi pe final Finalul meciului a adus și momente tensionate. O parte dintre fanii gazdelor au ridicat tonul, iar Florin Plămadă, fundaș cu experiență în Liga 1, a reacționat direct din teren. Schimbul de replici a devenit ușor aprins, cu injurii de ambele părți. După meci, jucătorul a refuzat să ofere explicații pentru site-ul nostru. Contactat ulterior de Sport.ro, clubul a transmis că nu a existat nimic ieșit din comun și că astfel de situații apar în fotbal. La taclale cu Cristi Popovici După fluierul final, am stat de vorbă cu Cristi Popovici, antrenorul gazdelor, instalat recent pe banca echipei. Numele acestuia l-am auzit pe toată durata partidei din partea galeriei gazdelor. Fost tehnician în Liga 1, Popovici ne-a vorbit despre provocările de la Adjud și despre realitatea fotbalului din ligile inferioare. A găsit un grup receptiv și o echipă care încearcă să crească, chiar dacă resursele sunt limitate.