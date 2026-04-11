SPECIAL REPORTAJ LIGA 3 | Sport.ro a fost la CSM Adjud - Bucovina Rădăuți. Stadion aproape plin pe un ger de crapă pietrele | Lucescu n-a fost uitat

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sport.ro a fost prezent la partida dintre CSM Adjud 1946 și CSM Bucovina Rădăuți, din play-out-ul Ligii 3, Grupa E. Gazdele s-au impus cu 1-0, într-un meci disputat vineri, 10 aprilie 2026, chiar în Vinerea Mare, pe Stadionul Municipal din Adjud.

TAGS:
csm adjud 1946csm bucovina radautiLiga 3Cristi PopoviciMircea Lucescu
Din articol

În ciuda unei vremi capricioase, atmosfera a fost una plăcută. Sectorul gazdelor a fost aproape plin, iar și oaspeții au avut câțiva susținători. Stadionul s-a prezentat în condiții decente, cu tribune curate și bine întreținute pentru nivelul competiției.

Moment de reculegere pentru Mircea Lucescu

Înainte de start, cele două echipe au ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Liniștea a cuprins stadionul, iar la final publicul a aplaudat în semn de respect pentru al treilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului.

  • Foto: Ionuț Stoica / Sport.ro

Partida a început într-un ritm bun, însă calitatea jocului a avut de suferit din cauza gazonului. Deși la prima vedere terenul părea acceptabil, în multe zone lipseau porțiuni de iarbă, iar mingea a sărit imprevizibil.

Tribună autentică și frigul care a golit stadionul

Golul decisiv a venit înainte de pauză, prin Ștefănescu Robert. După pauză, ritmul a scăzut vizibil. Aproximativ 25 de minute nu au adus faze importante. 

Finalul a fost mai animat, însă tot gazdele au rămas mai periculoase, în timp ce Bucovina Rădăuți a ales o abordare defensivă.

Atmosfera din tribune a păstrat specificul fotbalului din ligile inferioare. S-au auzit vuvuzele, iar semințele nu au lipsit.

Mai mult, odată cu scăderea temperaturii spre cinci grade Celsius, o parte dintre spectatori a ales să plece la pauză.

  • Mg 9664
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Nervi pe final

Finalul meciului a adus și momente tensionate. O parte dintre fanii gazdelor au ridicat tonul, iar Florin Plămadă, fundaș cu experiență în Liga 1, a reacționat direct din teren. Schimbul de replici a devenit ușor aprins, cu injurii de ambele părți.

După meci, jucătorul a refuzat să ofere explicații pentru site-ul nostru. Contactat ulterior de Sport.ro, clubul a transmis că nu a existat nimic ieșit din comun și că astfel de situații apar în fotbal.

La taclale cu Cristi Popovici

După fluierul final, am stat de vorbă cu Cristi Popovici, antrenorul gazdelor, instalat recent pe banca echipei. Numele acestuia l-am auzit pe toată durata partidei din partea galeriei gazdelor.

Fost tehnician în Liga 1, Popovici ne-a vorbit despre provocările de la Adjud și despre realitatea fotbalului din ligile inferioare. A găsit un grup receptiv și o echipă care încearcă să crească, chiar dacă resursele sunt limitate. VEDEȚI VIDEO MAI JOS

ARTICOLE PE SUBIECT
Vestea sezonului în Bundesliga! Cu cine a semnat Nico Schlotterbeck
Vestea sezonului în Bundesliga! Cu cine a semnat Nico Schlotterbeck
Paris FC - AS Monaco, SCOR HORROR în minutul 21! Goluri superbe în duelul Ciro Immobile vs Ansu Fati pe VOYO
Paris FC - AS Monaco, SCOR HORROR în minutul 21! Goluri superbe în duelul Ciro Immobile vs Ansu Fati pe VOYO
„Asta e viața antrenorilor”. Dorinel Munteanu, reacție după ce i-a administrat lui Ianis Zicu înfrângerea de demisie
„Asta e viața antrenorilor”. Dorinel Munteanu, reacție după ce i-a administrat lui Ianis Zicu înfrângerea de demisie
ULTIMELE STIRI
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
"Și ai lăsat lumii un nume greu!" Marica, scrisoare emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu
"Și ai lăsat lumii un nume greu!" Marica, scrisoare emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”



Recomandarile redactiei
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Golofca, zmeu! Hat-trick spectaculos în Liga 3
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
Mircea Lucescu, intrat în istorie. Editorial Dan Chilom: "Într-o galerie impresionantă de antrenori"
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar
Alte subiecte de interes
Incredibil! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la doar 23 de ani
Incredibil! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la doar 23 de ani
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
De la Tărlungeni a semnat în Serie A! ”Un nou Popescu după 23 de ani”
UPDATE Meciurile retur din barajul pentru Liga 3 s-au încheiat! Avem acum două echipe Dinamo București în Liga 3 + ”Vulturii răpun Leii!”
UPDATE Meciurile retur din barajul pentru Liga 3 s-au încheiat! Avem acum două echipe Dinamo București în Liga 3 + ”Vulturii răpun Leii!”
Dupa Schalke, 'Botoschanke'! Moldovenii vor sa faca surpriza anului duminica seara: "Ramanem peste Steaua in clasament dupa etapa asta"
Dupa Schalke, 'Botoschanke'! Moldovenii vor sa faca surpriza anului duminica seara: "Ramanem peste Steaua in clasament dupa etapa asta"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!