"Eu m-am speriat când am văzut ce e la FCSB!" Costel Câmpeanu, părere sinceră despre echipa lui Becali și despre Darius Olaru

Darius Olaru a jucat extraordinar la FCSB și părea că poate face pasul într-un campionat important din Europa. 

Mijlocașul Darius Olaru, în vârstă de 28 de ani, a ajuns să coste 5 milioane de euro în acest moment, conform Transfermarkt, cu 1,5 milioane de euro mai puțin decât la precedenta actualizare a platformei.

Se află, mai bine spus, într-o cădere liberă, pentru că la finalul anului 2024 Darius Olaru ajungea să fie estimat la impresionanta sumă pentru fotbalul românesc de 7,5 milioane de euro.

Mijlocașul și liderul campioanei României nu a mai reușit să fie același jucător după accidentarea pe care a suferit-o la umăr, care l-a ținut departe de terenul de joc timp de patru luni anul trecut, în 2025. Nu a mai putut trage echipa după el aproape în fiecare meci din campionat, cum o făcea înainte de prima și singura accidentare majoră din cariera sa.

Darius Olaru, mult sub nivelul cu care a obișnuit la FCSB

Darius Olaru a oscilat, în sezonul curent, între evoluțiile care aminteau de potențialul său și cele în care a fost lipsit de orice fel de sclipire, greșind mult prea mult raportat la standardul cu care i-a obișnuit pe fanii campioanei ultimelor două ediții ale Superligii.

În această stagiune are 44 de meciuri, 13 goluri și șapte pase decisive, dar nici echipa nu l-a ajutat prin jocul ei, care în acest sezon speră să prindă Conference League din play-out!

Costel Câmpeanu, fost portar în România, acum în vârstă de 60 de ani, profesor de educație fizică și sport la un liceu din orașul natal, Bacău, a vorbit cu Sport.ro despre situația FCSB și a lui Darius Olaru. Din punctul de vedere al lui Câmpeanu, motivul pentru care FCSB nu mai merge este legat de faptul că anumiți jucători au evoluat la un nivel foarte ridicat în anii trecuți, iar acum efectiv nu mai pot!

Costel Câmpeanu, despre Darius Olaru: ”Poate că FCSB ar putea să îi caute înlocuitor. Eu cred că e uzat”

Sunt consumați, iar acest lucru se întâmplă și cu Darius Olaru, consideră fostul portar de la Dinamo sau Gloria Bistrița. E nevoie ca în locul liderului campioanei să vină alt nume, dar care să intre bine în echipă, în angrenaj, să dea randament din primul minut.

”Eu m-am speriat când am văzut ce e la FCSB! Ce s-a întâmplat sezonul ăsta... . Au fost cam aceiași jucători, joacă de trei – patru ani împreună, dar au jucat foarte slab acum. Poate că în acești trei – patru ani s-a tras foarte rău de ei și nu mai pot, efectiv! Eu mă gândesc că la FCSB ar trebui ca vreo doi – trei fotbaliști să fie înlocuiți, să meargă în altă parte!

Olaru e în scădere clar! Nu mai are forța aia... el era pe muncă. Nu avea tehnică extraordinară, mai prindea un șut nu știu cum, dar era tip de muncă, cum era și Bourceanu. Poate că a jucat prea mult în cupele europene, a jucat bine, dar poate că încet-încet uzura își spune cuvântul. Poate că e nevoie de altcineva în locul lui”, a spus, pentru Sport.ro, Costel Câmpeanu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
Dezvăluirea făcută de Mirel Rădoi după moartea lui Mircea Lucescu: ”Sunt dărâmați, am vorbit cu ei!”
Dezvăluirea făcută de Mirel Rădoi după moartea lui Mircea Lucescu: ”Sunt dărâmați, am vorbit cu ei!”
Gigi Becali a numit principiul pe care Mircea Lucescu nu l-a încălcat niciodată: „Și eu și toată lumea mai facem asta”
Gigi Becali a numit principiul pe care Mircea Lucescu nu l-a încălcat niciodată: „Și eu și toată lumea mai facem asta”
Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal
Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal
ULTIMELE STIRI
Jucătorul lui Inter a renăscut sub comanda lui Chivu: "Un om special care mi-a dat încredere. Mă bucur că e antrenor aici"
Jucătorul lui Inter a renăscut sub comanda lui Chivu: "Un om special care mi-a dat încredere. Mă bucur că e antrenor aici"
Fundașul din Premier League a spus-o clar: „Cred că sunt cel mai bun din lume”
Fundașul din Premier League a spus-o clar: „Cred că sunt cel mai bun din lume”
Mihaela Buzărnescu, apariție de vis: condiție fizică uluitoare pentru jucătoarea bucureșteană, la 37 de ani
Mihaela Buzărnescu, apariție de vis: condiție fizică uluitoare pentru jucătoarea bucureșteană, la 37 de ani
Liverpool – Fulham, în direct pe VOYO de la ora 19:30! „Cormoranii” forțează revenirea în top 4
Liverpool – Fulham, în direct pe VOYO de la ora 19:30! „Cormoranii” forțează revenirea în top 4
Arsenal - Bournemouth, în direct pe VOYO 14:30! Arteta are titlul la îndemână
Arsenal - Bournemouth, în direct pe VOYO 14:30! Arteta are titlul la îndemână
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

Rinat Ahmetov le-a spus ucrainenilor ce a găsit în România, după omagiul adus lui Mircea Lucescu: "Atât de fermecătoare!"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

De ce nu a mai ajuns Igor Surkis, rivalul lui Ahmetov, să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Dezvăluirea ucrainenilor

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani

Lumea fotbalului, zguduită de încă o tragedie după barajul pentru Mondial. Antrenor decedat la doar 49 de ani



Recomandarile redactiei
Jucătorul lui Inter a renăscut sub comanda lui Chivu: "Un om special care mi-a dat încredere. Mă bucur că e antrenor aici"
Jucătorul lui Inter a renăscut sub comanda lui Chivu: "Un om special care mi-a dat încredere. Mă bucur că e antrenor aici"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
De Zerbi, indiciu clar despre Drăgușin înaintea primului meci la Tottenham: "Asta vreau să văd!"
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu
Inventatorul Lucescu, amintit de italieni: "Era un geniu! El a fost primul care a adus aceste lucruri în țara noastră"
Inventatorul Lucescu, amintit de italieni: "Era un geniu! El a fost primul care a adus aceste lucruri în țara noastră"
Fundașul din Premier League a spus-o clar: „Cred că sunt cel mai bun din lume”
Fundașul din Premier League a spus-o clar: „Cred că sunt cel mai bun din lume”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
