"Eu m-am speriat când am văzut ce e la FCSB!" Costel Câmpeanu, părere sinceră despre echipa lui Becali și despre Darius Olaru

Darius Olaru a oscilat, în sezonul curent, între evoluțiile care aminteau de potențialul său și cele în care a fost lipsit de orice fel de sclipire, greșind mult prea mult raportat la standardul cu care i-a obișnuit pe fanii campioanei ultimelor două ediții ale Superligii.

Mijlocașul și liderul campioanei României nu a mai reușit să fie același jucător după accidentarea pe care a suferit-o la umăr, care l-a ținut departe de terenul de joc timp de patru luni anul trecut, în 2025. Nu a mai putut trage echipa după el aproape în fiecare meci din campionat, cum o făcea înainte de prima și singura accidentare majoră din cariera sa.

Se află, mai bine spus, într-o cădere liberă, pentru că la finalul anului 2024 Darius Olaru ajungea să fie estimat la impresionanta sumă pentru fotbalul românesc de 7,5 milioane de euro.

Mijlocașul Darius Olaru, în vârstă de 28 de ani, a ajuns să coste 5 milioane de euro în acest moment, conform Transfermarkt, cu 1,5 milioane de euro mai puțin decât la precedenta actualizare a platformei.

În această stagiune are 44 de meciuri, 13 goluri și șapte pase decisive, dar nici echipa nu l-a ajutat prin jocul ei, care în acest sezon speră să prindă Conference League din play-out!

Costel Câmpeanu, fost portar în România, acum în vârstă de 60 de ani, profesor de educație fizică și sport la un liceu din orașul natal, Bacău, a vorbit cu Sport.ro despre situația FCSB și a lui Darius Olaru. Din punctul de vedere al lui Câmpeanu, motivul pentru care FCSB nu mai merge este legat de faptul că anumiți jucători au evoluat la un nivel foarte ridicat în anii trecuți, iar acum efectiv nu mai pot!

Costel Câmpeanu, despre Darius Olaru: ”Poate că FCSB ar putea să îi caute înlocuitor. Eu cred că e uzat”

Sunt consumați, iar acest lucru se întâmplă și cu Darius Olaru, consideră fostul portar de la Dinamo sau Gloria Bistrița. E nevoie ca în locul liderului campioanei să vină alt nume, dar care să intre bine în echipă, în angrenaj, să dea randament din primul minut.

”Eu m-am speriat când am văzut ce e la FCSB! Ce s-a întâmplat sezonul ăsta... . Au fost cam aceiași jucători, joacă de trei – patru ani împreună, dar au jucat foarte slab acum. Poate că în acești trei – patru ani s-a tras foarte rău de ei și nu mai pot, efectiv! Eu mă gândesc că la FCSB ar trebui ca vreo doi – trei fotbaliști să fie înlocuiți, să meargă în altă parte!

Olaru e în scădere clar! Nu mai are forța aia... el era pe muncă. Nu avea tehnică extraordinară, mai prindea un șut nu știu cum, dar era tip de muncă, cum era și Bourceanu. Poate că a jucat prea mult în cupele europene, a jucat bine, dar poate că încet-încet uzura își spune cuvântul. Poate că e nevoie de altcineva în locul lui”, a spus, pentru Sport.ro, Costel Câmpeanu.