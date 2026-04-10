Chindia Târgovişte a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de FC Bihor, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 2.

După meci, Chindia a anunţat despărţirea de tehnicianul Ilie Poenaru.

Ilie Poenaru, OUT de la Chindia

“Chindia Târgovişte anunţă încetarea de comun acord a raporturilor contractuale cu antrenorul Ilie Poenaru.

Numit înaintea acestui sezon, Poenaru a pregătit echipa noastră în 26 de meciuri, cu un bilanţ de 13 victorii, 3 egaluri şi 10 înfrângeri. Cu el antrenor, Chindia a obţinut calificarea în play-off-ul ligii secunde.

Îi mulţumim pentru toată munca depusă la Târgovişte şi îi urăm succes în proiectele viitoare” a fost anunţul clubului Chindia.

Croitoru și Toncheff interimari, dar Pintilii e gata să semneze

Interimatul la Chindia va fi asigurat de Nicu Croitoru şi de argentinianul Cristian Toncheff.

Însă cele mai mari șanse de a deveni principal le are acum Mihai Pintilii, fostul secund al lui Elias Charalambous de la FCSB, notează GSP!