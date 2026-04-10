Fostul internațional consideră că România suferă în zona de construcție, acolo unde lipsește un lider capabil să lege jocul între linii și să decidă fazele ofensive.

În viziunea sa, nici Ianis Hagi nu reușește să îndeplinească acest rol la nivelul cerut de fotbalul modern, iar soluțiile încercate în ultimii ani nu au dat rezultate consistente.

Cornel Dinu: „Nu avem număr 10”

Dinu a transmis că nici Nicolae Stanciu nu este, în opinia sa, un „număr 10” autentic, capabil să ducă echipa în momentele decisive.

„Sunt câțiva jucători pe care se poate merge în continuare. Mă refer la Man, la Mihăilă. Nu avem un 10, deci un jucător în spatele vârfurilor. S-a încercat cu Ianis Hagi, dar mai mult sentimental, și nu este de acolo.

Piesa aceea, jucătorul din spatele vârfului, este decisivă în sisteme actuale de joc. Trebuie să fie și omul care vine la construcție, jucând între linii, dar și omul care lansează atacurile pe benzi și în cuplu cu vârful de atac.

Ori din punctul ăsta de vedere nu avem încă un jucător. Nici Stanciu nu este la nivelul cerințelor unui asemenea post. Turcii au un astfel de jucător și ați văzut că Calhanoglu este metronom în această echipă. Vine și Guler, au în general jucători foarte puternici de la mijloc în față”, a spus Cornel Dinu la Fanatik.

„Tricolorii” vin după eșecul din barajul pentru Cupa Mondială cu Turcia, scor 1-0, și înfrângerea din amicalul cu Slovacia, scor 2-0.

Urmează un nou test pentru selecționată, amicalul cu Georgia, programat la Tbilisi, pe 2 iunie. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.