Înaintea confruntării din Croația, antrenorul campioanei României, Elias Charalambous, a vorbit despre importanța meciului și a comentat situația apărută după ce Mario Kovacevic, tehnicianul lui Dinamo Zagreb, a recunoscut că l-a sunat pe Zeljko Kopic pentru informații despre FCSB.



Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic



Mario Kovacevic a confirmat că a discutat cu Zeljko Kopic, actualul antrenor al lui Dinamo București și fost tehnician la Dinamo Zagreb, pentru a obține informații despre stilul și punctele forte ale FCSB-ului.



Cipriotul Charalambous a explicat că preferă analiza modernă, prin date și imagini, în detrimentul discuțiilor informale cu alți antrenori.



„Fotbalul este un joc colectiv. Dinamo Zagreb este o echipă de tradiție, cu jucători tineri și experimentați. Am același obiectiv ca ei, victoria. Dacă cineva simte nevoia să ceară informații de la un alt antrenor, respect acest lucru. Eu prefer să-mi analizez adversarii cu instrumentele pe care le avem acum”, a declarat Charalambous la conferința de presă.



Antrenorul FCSB-ului este convins că echipa sa are șanse reale de calificare în cazul unui succes. „Dacă vom câștiga, șansele noastre cresc foarte mult. În Europa, toate meciurile se joacă la intensitate maximă. Depinde mai mult de noi decât de adversar”, a adăugat cipriotul.



Înaintea meciului, Dinamo Zagreb ocupă locul 25, cu 7 puncte, în timp ce FCSB este pe 27, cu 6 puncte. Se califică în play-off echipele clasate între locurile 9 și 24, iar primele opt merg direct în optimi.

