LIVE ASTRA - GAZ METAN, ORA 21:00 | Alibec e titular si promite spectacol dupa ce a spart gheata cu Dinamo! Echipele de start

Astra - Gaz Metan, ora 21:00, ultima partida a etapei a opta din Liga 1.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Echipele de start:

Astra: Iliev - Radunovic, Cestor, Erico, Butean - Biceanu - Llullaku, Begue, Moise, Bahamboula - Alibec

Rezerve: Lazar, V.Gheorghe, Rosu, Bus, Crisan, Belu

Gaz Metan: Plesca - Romeo, M.Constantin, Cristea, Trif - Luis Aurelio, Fofana - Ely Fernandes, Olaru, David Caiado - Carlos Fortes

Rezerve: Yazalde, Buziuc, Ivanov, Stancu, Chamed, Busu, Ricardo Batista

Astra, singura echipa neinvinsa din acest sezon, are sansa de a urca pana pe locul 2 in cazul unui succes. Denis Alibec promite sa inscrie din nou dupa ce a spart gheata in etapa trecuta, in victoria cu 2-1 din fata lui Dinamo.

Gaz Metan are, de asemenea, un parcurs foarte bun in actuala editie de campionat. Ardelenii au pierdut doar doua meciuri pana acum, cu FCSB si Viitorul, si are acelasi numar de puncte ca Astra. Cele doua formatii sunt vecine de clasament, cu un plus la golaveraj pentru giurgiuveni. Gaz Metan vine dupa un meci nebun etapa trecuta cu Craiova, scor 3-2, meci cu patru penalty-uri.

In precedentul meci de la Giurgiu dintre cele doua formatii s-au marcat nu mai putin de 7 goluri. Astra a castigat cu 4-3.