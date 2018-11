LIVE BOTOSANI - CFR CLUJ, ora 21:00! Ardelenii isi pot consolida pozitia de lider daca vor castiga! Paun in locul lui Tucudean | Echipele de start

Comentam impreuna FC BOTOSANI - CFR CLUJ pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro

FAZELE MECIULUI:

Echipele de start:



FC BOTOSANI

Brinza - Dumitras - Miron - Burca - Chitosca - Papa - Karaboue - Fabbrini - Ongenda - Golofca - Roman

Rezerve: Fraisl - Chindris - Patache - Fulop - Corban - Trujic - Brekalo

CFR CLUJ

Jesus - Manea - Paulo Vinicius - Muresann - Camora - Culio - Bordeianu - Dokovic - Deac - Omrani - Paun

Rezerve: Rus - Peteleu - Lang - Ionita - Costache - Mailat - Tambe



FC Botosani - CFR Cluj, ora 21:00, este ultimul meci al zilei din Liga 1.

FC Botosani - CFR Cluj va fi a 14-a partida dintre cele doua formatii, iar statistica este de partea ardelenilor. CFR Cluj a castigat 6 meciuri, 4 partide s-au terminat la egalitate, iar moldovenii s-au impus de 3 ori.

CFR Cluj are sansa de a-si consolida pozitia de lider in cazul unei victorii. FC Botosani ar putea urca pe locul 8 in eventualitatea in care se va impune.