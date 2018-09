OFICIAL | Astra a transferat un international U21! Mijlocasul a fost ratat de Dinamo in acest an

Astra a reusit astazi sa il transfere pe mijlocasul Victor Stina, in varsta de 20 de ani, de la Zimbru Chisinau. Acesta este international U21 al Republicii Moldova, dupa ce a mai evoluat si pentru reprezentativa U19.

Stina a fost aproape de Dinamo la inceputul verii, dar mutarea a cazut.

Victor Stana a evoluat la Sfantul Gheorghe si Zimbru in prima liga din Moldova, unde a debutat in mai 2016.

Victor Stina, has signed with Astra Giurgiu, one of the best teams in Romania! We’ve started collaborating with Victor recently. This week to be precise. Victor is a talented player, and with hard work, patience and a bit of luck, we believe he will become a valuable player. pic.twitter.com/yTVwhMioUW