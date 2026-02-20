Dacă vor trece de turci, tricolorii se vor duela cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Inigo Perez, laude pentru Andrei Rațiu

Întrebat dacă Andrei Rațiu este de neînlocuit la Rayo Vallecano, Inigo Perez, antrenorul echipei din Vallecas, a răspuns pe îndelete.

Inigo Perez a avut cuvinte mari la adresa fundașului român și a mărturisit că Rayo Vallecano are nevoie și de alți jucători precum Andrei Rațiu. Antrenorul internaționalului român a scos în evidență calitățile ofensive ale fotbalistului român și imaginația pe care Rațiu o are la construcția jocului.

”Rațiu are un lucru foarte bun: din spate este capabil să avanseze și să rupă liniile. Acest profil este foarte important. Avem nevoie și de alți jucători care să fie spirite libere și să aibă fantezie. Andrei o are, iar eu trebuie să o controlez”, a spus Inigo Perez.

Ce a spus un jurnalist spaniol despre Andrei Rațiu

Jonay Amaro i-a ”certat” pe fanii lui Rayo Vallecano care îl critică pe fundașul român și le-a transmis că ”nu sunt conștienți” de valoarea lui Rațiu. De altfel, jurnalistul a scos în evidență faptul că fotbalistul român este ”de neatins” la echipa din Vallecas.

”Andrei Rațiu. Nu suntem conștienți de ce jucător avem. Că a jucat o dată mai slab? Bineînțeles, de asta primește și mai multe critici, pentru că este bun și atunci când are o prestație mai slabă, iese în evidență.

Alături de Batalla și Lejeune, Rațiu este jucătorul de neatins al lui Rayo pentru ceea ce oferă în sistemul impus de Inigo”, a spus jurnalistul spaniol Jonay Amaro.