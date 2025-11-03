Leo Grozavu acuză arbitrajul după remiza cu Petrolul: „Nu e în regulă”

Antrenorul lui FC Botoșani nu a fost mulțumit de rezultatul echipei sale și a recunoscut că nu a fost cea mai bună zi a echipei sale.

Așa s-a încheiat și partida, chiar dacă FC Botoșani a avut un penalty. Zoran Mitrov a ratat lovitura de la 11 metri în minutul 79, iar partida s-a încheiat la egalitate.

Moldovenii a avut mai multe ocazii în prima repriză, dar execuțiile elevilor lui Leo Grozavu nu au fost inspirate și prima repriză s-a încheiat la egalitate.

„A fost un meci așa cum așteptam! Un meci de uzură, un meci crâncen, plus dueluri foarte aspre. Sigur nu aș vrea să comentez despre arbitraj, dar sunt puțin supărat.

Au fost câteva momente în joc, când fazele au fost diferit interpretate, iar asta nu e în regulă! Dacă într-o parte se dă o anumită decizie, atunci și în cealaltă parte ar trebui să fie la fel.

Îmi pare rău pentru Horică! Îmi place stilul lui, cu jocul lăsat liber, dar au fost foarte multe faze interpretate total anapoda. Probabil nu a prins cea mai bună seară. Asta este!

Asta nu e în regulă. Dacă într-o parte se dă o anumită decizie și în cealaltă parte ar trebui să fie la fel. Probabil nu a fost în cea mai bună zi.

Am luat un punct până la urmă. Nu e foarte mult, dar nici nu e puțin. Am întâlnit o echipă care era pe val. Una peste alta trebuie să ne mulțumim cu un punct.

Mitrov era numărul 1, la executarea penalty-urilor. Mailat și Dumiter erau pe bancă. Nu facem un capăt de țară acum! Asta e! Poate să rateze oricine. Mergem înainte, nu avem ce să facem.

Campion de toamnă-iarnă! Atacul cu cele mai goluri marcate și apărarea cu cele mai puține goluri primite. Nu primim premii după 15 etape! Va trebui să rămânem conectați și să facem mult mai multe.

Nu e ușor să îi țin pe jucători cu picioarele pe pământ, dar nu avem cum să visăm la cupele europene după 15 etape. Abia după 40 etape poți.

Zi de zi, zi de zi, ce ai făcut astăzi, nu mai e valabil mâine! Va fi un retur de foc. Săptămâna următoare începe partea a doua a campionatului. Va fi dificil să menținem ritmul, dar ne dorim asta și trebuie să dăm totul”, a declarat Leo Grozavu, după remiza cu Petrolul.

