FC Botoșani descoperă, treptat, cum se simte aerul rarefiat al înălțimilor! Pentru că o echipă obișnuită cu lupta pentru evitarea retrogradării s-a instalat acum în partea superioară a ierarhiei Superligii.

Iar, diseară (ora 20:30), formația pregătită de Leo Grozavu (foto) are șansa de a încheia turul sezonului regulat din postura de lider! Pentru asta, FC Botoșani are nevoie de minim un punct, în deplasarea de la Ploiești, cu Petrolul. Un obiectiv mai mult decât realizabil, când vedem ce bilanț are trupa moldavă, în ultimele zece etape: 8 victorii, 2 remize!

Petrolul, în schimb, abia și-a mai revenit, după perioada de coșmar pe care a avut-o, între 1-27 septembrie. Atunci, prahovenii au pierdut în patru runde succesive cu Farul (1-2), Dinamo (0-3), Unirea Slobozia (0-1) și cu Rapid (0-1).

De la ora 20:30, Sport.ro oferă meciul Petrolul Ploiești – FC Botoșani, ultimul din etapa a 15-a, în format LIVE TEXT!

Petrolul – FC Botoșani, LIVE TEXT, de la ora 20.30

Site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal a luat la puricat acest meci, oferind cele mai importante statistici, după cum se poate vedea mai jos:

*Prahovenii sunt neînvinși în ultimele trei etape, interval în care au reușit două victorii (1-0 cu FC Argeș, 1-0 cu CFR Cluj) și o remiză.

*Botoșănenii trec printr-o perioadă formidabilă, având doar o înfrângere în primele 14 runde, în rest au nouă succese și patru rezultate de egalitate.

*Petrolul este formația cu cele mai puține șuturi expediate pe spațiul porții adverse, doar 33 (FC Botoșani - 67).

*Moldovenii au încheiat etapa precedentă cu cel mai bun atac din campionat, 28 de goluri marcate, dintre care 16 în repriza secundă.

*Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 17 ori, de 11 ori au câştigat ploieştenii, de cinci ori s-au impus botoşănenii, iar un joc s-a terminat la egalitate.

*Primul meci a avut loc pe 26 octombrie 2013, FC Botoşani - Petrolul 1-2 (marcatori Hadnagy / Teixeira, Dore).

*Întâiul succes din contul moldovenilor s-a înregistrat pe 2 decembrie 2015, FC Botoşani - Petrolul 2-1.

*Cea mai mare diferenţă de scor pe prima scenă: 6 februarie 2023, FC Botoşani - Petrolul 5-0.

*Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României: 14 martie 2025, Petrolul - FC Botoșani 0-2 (Mitrov, Aldair).

*Eugen Neagoe vs. Leo Grozavu în SuperLigă: șase dueluri directe din postura de antrenori - trei victorii Neagoe - o remiză - două succese Grozavu

*De amintit că, Leo Grozavu a antrenat-o pe Petrolul în liga secundă, ediţia 2017-2018 (12 jocuri - 7 victorii - două remize - 3 înfrângeri).

